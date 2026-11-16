Swarvoski Store wird zu einer poetischen Winterwelt

Mit "A Silver Winter Party" präsentiert Designer Tord Boontje eine Installation und verwandelt den Swarovski Kristallwelten Store Wien in eine märchenhafte Welt voller Eleganz.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Swarovski Kristalle machen sich zu Weihnachten immer gut, ob als funkelnde Ornamente am Bein oder als wertvolle Pretiosen unterm Baum. Mit den edlen Kristallen des Tiroler Familienunternehmens schindet man immer Eindruck und lässt die Augen der Beschenkten mit den Steinen um die Wette strahlen.

Weihnachtswelt in Wien

Dieser weihnachtliche Glanz ist jetzt auch in den Swarovski Kristallwelten Store in Wien gezogen: Designer Tord Boontje präsentiert mit "A Silver Winter Party" eine neue Installation, die aus dem Geschäft in der Kärntner Straße 24 einen märchenhafte Welt voller Freude, Fantasie und winterlicher Eleganz macht.

Außergewöhnliche Kreationen

Aufwändige Details schmücken die Figuren in dem Wiener Shop. © Swarovski Kristallwelten

Fünf Figuren bilden den Mittelpunkt der Ausstellung. Sie sind in außergewöhnliche Couture-Kreationen gewandet, die aus dem Swarovski-Archiv stammen. Funkelnde Schmuckstücke ergänzen die aufwändige Gestaltung. Sie sind von filigranen Wintergirlanden, tanzenden Fantasiegestalten und einer skulpturalen Leuchte umgeben. So entsteht eine magische Szenerie, die festliche Zusammenkünfte feiert und die Schönheit der Natur neu interpretiert.

"Mich fasziniert die Idee, Schönheit an unerwarteten Orten zu entdecken. Mit A Silver Winter Party wollte ich einen Moment erschaffen, der Leichtigkeit und Freude vermittelt und gemeinsame Zusammenkünfte feiert", erklärt Designer Tord Boontje sein Konzept. Der Niederländer ist für seinen verspielten, romantischen Stil und seine von der Natur inspirierten Entwürfe bekannt. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählt seine Blossom-Leuchte für Swarovski aus dem Jahr 2002.

"A Silver Winter Party" von Tord Boontje im Swarovski Kristallwelten Store in Wien. © Swarovski Kristallwelten

Ein Moment des Staunens

Stefan Isser, Managing Director von Swarovski Kristallwelten, ist von der neuen Schaufenstergestaltung in der Wiener Kärntner Straße begeistert: "Tord Boontje gelingt es wie kaum einem anderen Designer, Fantasie und Emotion sichtbar zu machen. A Silver Winter Party ist eine Einladung, die Freude des Winters durch die faszinierende Wirkung von Kristall zu erleben und die Welt für einen Moment mit Staunen zu betrachten."