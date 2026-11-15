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Wasserversorgung: Neue Hauptleitung geht ans Netz

Tobias Bauer
von
Zwei Männer mit Helmen stehen auf einer Baustelle vor großen Rohrleitungen und Ventilen.
© Wiener Wasser / Johannes Zinner
Wiens Wassernetz wächst weiter. Eine neue Hauptleitung soll ab Dezember die Trinkwasserversorgung im Süden der Stadt absichern. Besonders aufwendig war der Bau eines Tunnels unter der Südbahn.
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Nach mehr als vier Jahren Bauzeit steht eine der wichtigsten Wasserleitungen im Süden Wiens kurz vor der Inbetriebnahme. Die neue, 5,2 Kilometer lange Transportleitung soll ab Dezember die Trinkwasserversorgung verbessern und dafür sorgen, dass auch in wachsenden Stadtteilen ausreichend Wasser zur Verfügung steht.

Die 4. Hauptleitung verbindet den Wasserbehälter Rosenhügel in Hietzing mit dem Behälter Wienerberg in Favoriten. Die Rohre haben einen Durchmesser von einem Meter und transportieren künftig große Wassermengen quer durch den Süden der Stadt. Damit soll auch die Versorgungssicherheit bei einem steigenden Wasserbedarf erhöht werden.

Wasserrohre unter Bahngleisen verlegt

Die Bauarbeiten haben im März 2022 begonnen und waren stellenweise eine technische Herausforderung. Besonders aufwendig war die Querung der Südbahnstrecke. Weil dort täglich rund 370 Personenzüge unterwegs sind, musste in zehn Metern Tiefe ein Tunnel unter den Gleisen errichtet werden. Anschließend wurden die Wasserrohre auf einem Schienensystem durch den Stollen transportiert und an das bestehende Netz angeschlossen. Die Arbeiten sind in enger Abstimmung mit den ÖBB erfolgt.

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Wasserqualität wird noch überprüft

Baustelle mit unterirdischen Rohrleitungen und Absperrarmaturen, umgeben von Holzwänden.
Die Leitung wird derzeit gespült und die Wasserqualität analysiert. Erst nach Freigabe fließt frisches Trinkwasser durch zu den Haushalten. © Wiener Wasser / Johannes Zinner

Bevor das erste Trinkwasser durch die neue Leitung fließen kann, stehen noch letzte Kontrollen an. Derzeit werden die Rohre gespült und Wasserproben untersucht. Erst wenn die Wasserqualität freigegeben ist, kann die Leitung im Dezember ihren Betrieb aufnehmen. Ganz abgeschlossen ist das Projekt damit allerdings noch nicht. Im Bereich der Südbahnquerung sind bis Juni 2027 weitere Arbeiten an der Oberfläche geplant.

Weitere Wasserleitung bereits in Bau

Mit dem Ausbau reagiert die Stadt auf das Bevölkerungswachstum und die Folgen des Klimawandels. "Die überregionalen Transportleitungen sind die Schlagadern der Wiener Wasserversorgung", erklärte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) bei einem Baustellenbesuch am Altmannsdorfer Anger in Meidling. Auch im Norden und Westen Wiens wird das Leitungsnetz erweitert. Dort befindet sich die 5. Hauptleitung bereits in Bau.

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