Schlagader
Wasserversorgung: Neue Hauptleitung geht ans Netz
Nach mehr als vier Jahren Bauzeit steht eine der wichtigsten Wasserleitungen im Süden Wiens kurz vor der Inbetriebnahme. Die neue, 5,2 Kilometer lange Transportleitung soll ab Dezember die Trinkwasserversorgung verbessern und dafür sorgen, dass auch in wachsenden Stadtteilen ausreichend Wasser zur Verfügung steht.
Die 4. Hauptleitung verbindet den Wasserbehälter Rosenhügel in Hietzing mit dem Behälter Wienerberg in Favoriten. Die Rohre haben einen Durchmesser von einem Meter und transportieren künftig große Wassermengen quer durch den Süden der Stadt. Damit soll auch die Versorgungssicherheit bei einem steigenden Wasserbedarf erhöht werden.
Wasserrohre unter Bahngleisen verlegt
Die Bauarbeiten haben im März 2022 begonnen und waren stellenweise eine technische Herausforderung. Besonders aufwendig war die Querung der Südbahnstrecke. Weil dort täglich rund 370 Personenzüge unterwegs sind, musste in zehn Metern Tiefe ein Tunnel unter den Gleisen errichtet werden. Anschließend wurden die Wasserrohre auf einem Schienensystem durch den Stollen transportiert und an das bestehende Netz angeschlossen. Die Arbeiten sind in enger Abstimmung mit den ÖBB erfolgt.
Auch interessant
Wasserqualität wird noch überprüft
Bevor das erste Trinkwasser durch die neue Leitung fließen kann, stehen noch letzte Kontrollen an. Derzeit werden die Rohre gespült und Wasserproben untersucht. Erst wenn die Wasserqualität freigegeben ist, kann die Leitung im Dezember ihren Betrieb aufnehmen. Ganz abgeschlossen ist das Projekt damit allerdings noch nicht. Im Bereich der Südbahnquerung sind bis Juni 2027 weitere Arbeiten an der Oberfläche geplant.
Weitere Wasserleitung bereits in Bau
Mit dem Ausbau reagiert die Stadt auf das Bevölkerungswachstum und die Folgen des Klimawandels. "Die überregionalen Transportleitungen sind die Schlagadern der Wiener Wasserversorgung", erklärte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) bei einem Baustellenbesuch am Altmannsdorfer Anger in Meidling. Auch im Norden und Westen Wiens wird das Leitungsnetz erweitert. Dort befindet sich die 5. Hauptleitung bereits in Bau.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden