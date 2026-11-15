Kindergarten am Schottenring wird 2027 geschlossen

Jetzt ist es fix: Der städtische Kindergarten am Schottenring 28 wird im September 2027 geschlossen. Eltern und Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) kämpfen für den Erhalt des Standorts. Die MA 10 begründet die Entscheidung mit sinkenden Anmeldezahlen und wirtschaftlichen Überlegungen.

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Was zunächst als Gerücht für große Verunsicherung unter den Eltern gesorgt hat, ist nun Gewissheit. Der öffentliche Kindergarten am Schottenring 28 im 1. Bezirk wird mit 1. September 2027 geschlossen. Das bestätigt die MA 10 auf Anfrage von oe24. Die Entscheidung sei heuer getroffen worden. Als Gründe nennt die Stadt rückläufige Anmeldezahlen, das eingeschränkte Betreuungsangebot sowie wirtschaftliche und personelle Überlegungen.

Bezirksvorsteher kämpft um Kindergarten

Im Bezirk stößt die geplante Schließung auf heftige Kritik. Nachdem sich besorgte Eltern an die Bezirksvorstehung gewandt hatten, stellte sich Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) hinter die betroffenen Familien. Besonders verärgert zeigt er sich darüber, dass der Bezirk als Erhalter und Finanzier der öffentlichen Kindergärten in der Inneren Stadt nicht über die Zukunftspläne informiert worden sei.

"Wir stehen ganz klar hinter den Eltern und nehmen ihre Sorgen sehr ernst", betont Figl. Über Jahre hinweg habe der Bezirk die Kindergartenstandorte finanziell mitgetragen. Dass die Schließung bereits beschlossen wurde, ohne den Bezirk vorab einzubinden, sei für ihn nicht nachvollziehbar. "Unser Ziel ist eindeutig: Dieser Kindergarten muss erhalten bleiben", fordert der Bezirksvorsteher.

Bezirksvorsteher Figl: "Dieser Kindergarten muss erhalten bleiben." © APA/GEORG HOCHMUTH

Die MA 10 weist den Vorwurf mangelnder Kommunikation zurück. Gespräche und erste Informationen hätten bereits im Herbst stattgefunden, also rund ein Jahr vor der geplanten Schließung. Weitere Gespräche sollen folgen.

Nur sieben Anmeldungen in vier Jahren

Die Stadt begründet ihre Entscheidung vor allem mit dem geringen Interesse am Standort. Die Zahlen zeigen, dass sich die Anmeldungen in den vergangenen Jahren auf einem niedrigen Niveau bewegt haben. Für September 2023 gab es zwei Anmeldungen, 2024 nur eine. Im Vorjahr waren es drei, heuer wiederum lediglich eine.

Sinkende Anmeldezahlen besiegelten das Aus. © Getty Images

Einige Eltern werfen der Stadt allerdings vor, zu wenig unternommen zu haben, um neue Kinder für den Standort zu gewinnen. Besonders der wenig einladende Internetauftritt wird kritisiert. Auf die Frage, welche Maßnahmen zur Steigerung der Anmeldezahlen gesetzt wurden, verweist die MA 10 lediglich auf die zentrale Kindergarten-Suche der Stadt, auf der sämtliche Standorte mit Informationen und Bildern präsentiert werden.

Verkürzte Öffnungszeiten sorgen für Ärger

Für Unmut sorgt auch die personelle Situation. Eltern berichten von Kürzungen und einem internen Stundenabbau, der mittlerweile deutliche Auswirkungen auf den Kindergartenalltag habe. "Die regulären Öffnungszeiten wurden auf 16:30 Uhr verkürzt, und zwar im besten Fall", schildert Vater John Wilson. Bei zusätzlichen Ausfällen müssten Eltern ihre Kinder teilweise bereits um 15 Uhr abholen. Nach den Herbstferien sei das beispielsweise wegen des Urlaubs einer Pädagogin notwendig gewesen. Teilweise würden Kinder auch ersatzweise im Kindergarten am Rudolfsplatz betreut.

"Diese kurzfristigen Änderungen und Einschränkungen stellen uns und viele andere Familien vor große organisatorische und berufliche Herausforderungen", kritisiert Wilson. Gleichzeitig lobt er den Einsatz der verbliebenen Pädagoginnen und Betreuerinnen, die trotz der schwierigen Umstände eine sichere und angenehme Atmosphäre für die Kinder schaffen würden. Die MA 10 erklärt, dass vorübergehende Einschränkungen der Öffnungszeiten durch Personalausfälle, etwa wegen Erkrankungen, entstehen könnten. Mit der geplanten Schließung habe das allerdings nichts zu tun. Auf die Vorwürfe eines bereits erfolgten Personalabbaus geht die Stadt nicht näher ein.

Neun Kinder müssen Kindergarten wechseln

Aktuell besuchen noch 14 Kinder den Kindergarten am Schottenring. Fünf davon kommen im nächsten Jahr in die Schule. Für die verbleibenden neun Kinder bietet die MA 10 Plätze im städtischen Kindergarten am Rudolfsplatz an. Damit würde von den derzeit zwei öffentlichen Kindergärten im 1. Bezirk nur noch einer übrig bleiben, der Kindergartengruppen für Drei- bis Sechsjährige führt. Die Stadt sieht darin allerdings kein Versorgungsproblem. Die Kindergarten-Versorgungsquote in der Inneren Stadt liege bei weit über 100 Prozent und damit deutlich über dem Wiener Durchschnitt. Ob die Schließung durch zusätzliche Anmeldungen noch verhindert werden könnte, lässt die MA 10 offen. Verwiesen wird darauf, dass Anmeldungen für einen Eintritt ab September 2027 am Schottenring im Zuge der aktuellen Hauptanmeldezeit nicht mehr möglich seien.