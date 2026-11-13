Billi Thanner lässt den Petersplatz erstrahlen

Nach Stephansdom und Votivkirche bringt Billi Thanner nun den Petersplatz zum Leuchten. Ihre neue Lichtinstallation verbindet eine sieben Meter hohe Skulptur mit einem faszinierenden Farbenspiel.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In den Innenstadt am Petersplatz gibt es einen weiteren Blickfang. Die Künstlerin Billi Thanner hat für das Luxushotel Rosewood Vienna eine Lichtinstallation geschaffen, die sich vom Eingang bis ins Innere des Gebäudes erstreckt. Das Kunstwerk trägt den Namen "Atem des Lichts" und ist Teil des diesjährigen Weihnachtsprogramms des Hotels.

Gleich beim Eingang erhebt sich eine rund sieben Meter hohe Skulptur aus senkrechten Lichtlinien. Von dort führt eine pulsierende Lichtspur durch das Gebäude bis ins Atrium, wo sich mit "Constanze – a little love story" ein Café und eine Tagesbar befinden. Dort schwebt ein zweites Element der Installation.

Farbenspiel zu jeder vollen Stunde

Ein programmiertes Lichtsystem lässt sanfte Impulse zwischen den beiden Installationen hin und her wandern. Die Lichtbewegungen erinnern an einen Atemzug und haben dem Werk seinen Namen gegeben. Zu jeder vollen Stunde verändert zudem ein Farbenspiel das Erscheinungsbild der Installation. Für Thanner steht Licht für Leben, Wärme und Orientierung. Diese Gedanken greift die Künstlerin mit ihrer neuen Arbeit auf, bei der die Lichtimpulse den Petersplatz mit dem Inneren des Hotels verbinden.

Hotelchef freut sich über neues Kunstwerk

Am Eingang entsteht aus vertikalen Lichtlinien eine rund sieben Meter hohe Skulptur, die wie eine leuchtende Zeichnung im Raum erscheint. © Rosewood Vienna

Hinter dem Projekt steht auch eine langjährige persönliche Verbindung zwischen der Künstlerin und Hotelchef Roland Hamberger. Die beiden kennen einander seit Jahren und haben die Installation gemeinsam für das Rosewood Vienna umgesetzt. "Ich freue mich darauf, dass unsere Gäste und die Wienerinnen und Wiener unser neues Kunstwerk bestaunen und miteinander ins Gespräch kommen", erklärt Roland Hamberger, Managing Director des Rosewood Vienna. Die Installation gehört zum Festtagsprogramm des Hotels, das heuer unter dem Motto "Wonder in a New Light" steht.

Schon zwei Kirchen zum Leuchten gebracht

Billi Thanner hat in Wien bereits mit mehreren Lichtinstallationen für Aufsehen gesorgt. Zu ihren bekanntesten Arbeiten zählen die "Himmelsleiter" am Stephansdom und "Infinity of Light" an der Votivkirche. Anders als bei diesen beiden Arbeiten steht am Petersplatz nun nicht die Fassade einer Kirche im Mittelpunkt. Stattdessen verbindet Thanner den öffentlichen Raum mit dem Inneren eines historischen Gebäudes. Das Rosewood Vienna ist in vier restaurierten Häusern aus dem 19. Jahrhundert untergebracht und verfügt über 103 Zimmer und Suiten.