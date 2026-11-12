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Bei 19. Ausgabe

Feiern für den guten Zweck: Gürtel Connection überrascht mit Spendenrekord

Online Redaktion
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Menschenmenge steht abends vor einem belebten Club mit LED-Leuchtschrift unter einem Torbogen.
© Anastasiia Yakovenko
Seit zehn Jahren verbindet die Gürtel Connection Musik, Kultur und soziales Engagement. Über 470.000 Euro wurden seit dem Start bereits gesammelt.
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Mit Musik, guter Stimmung und jeder Menge Herz hat die Gürtel Connection heuer einen neuen Spendenrekord aufgestellt: Im Zuge des Wiener Benefiz-Festivals Ende Oktober wurden 35.275 Euro für soziale Projekte gesammelt. Bei der bereits 19. Ausgabe zogen wieder 14 Bars und Clubs zwischen Thaliastraße und Alser Straße gemeinsam an einem Strang. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Noch nie wurde so viel Geld an einem Abend gesammelt.

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Vier Personen halten einen großen Spendenscheck über 35.275 Euro auf einer Bühne.
Sigrid Spenger (SOS Balkanroute), Dorian Pearce (The Loft), Stefan Honkisz (der rote Bogen) und Maximilian Passruck (die Kinderkrebshilfe). © Anastasiia Yakovenko

Die Spendensumme wird auf zwei Einrichtungen aufgeteilt. Eine Hälfte geht an die Kinder-Krebshilfe, die krebskranke Kinder, Jugendliche und deren Familien unterstützt. Die andere Hälfte erhält SOS Balkanroute, die sich für Menschen entlang der Balkanroute einsetzt. Die offizielle Scheckübergabe fand im Wiener "The Loft" statt.

Eine Band spielt live auf einer Bühne vor einem stehenden, applaudierenden Publikum.
Gürtel Connection #19 © Anastasiia Yakovenko

Was 2016 begann, ist inzwischen eine echte Erfolgsgeschichte. In zehn Jahren kamen mehr als 470.000 Euro an Spenden zusammen. Das Festival beweist damit eindrucksvoll, wie stark der Zusammenhalt in der Wiener Kulturszene sein kann. Die nächste Gürtel Connection ist für den 16. Mai 2027 geplant. Dann soll die magische Marke von einer halben Million Euro geknackt werden.

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