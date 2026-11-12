Bei 19. Ausgabe
Feiern für den guten Zweck: Gürtel Connection überrascht mit Spendenrekord
Mit Musik, guter Stimmung und jeder Menge Herz hat die Gürtel Connection heuer einen neuen Spendenrekord aufgestellt: Im Zuge des Wiener Benefiz-Festivals Ende Oktober wurden 35.275 Euro für soziale Projekte gesammelt. Bei der bereits 19. Ausgabe zogen wieder 14 Bars und Clubs zwischen Thaliastraße und Alser Straße gemeinsam an einem Strang. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Noch nie wurde so viel Geld an einem Abend gesammelt.
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Die Spendensumme wird auf zwei Einrichtungen aufgeteilt. Eine Hälfte geht an die Kinder-Krebshilfe, die krebskranke Kinder, Jugendliche und deren Familien unterstützt. Die andere Hälfte erhält SOS Balkanroute, die sich für Menschen entlang der Balkanroute einsetzt. Die offizielle Scheckübergabe fand im Wiener "The Loft" statt.
Was 2016 begann, ist inzwischen eine echte Erfolgsgeschichte. In zehn Jahren kamen mehr als 470.000 Euro an Spenden zusammen. Das Festival beweist damit eindrucksvoll, wie stark der Zusammenhalt in der Wiener Kulturszene sein kann. Die nächste Gürtel Connection ist für den 16. Mai 2027 geplant. Dann soll die magische Marke von einer halben Million Euro geknackt werden.
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