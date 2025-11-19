15 Jahre später: Kamper zeigt Schulzeit-Foto von ÖFB-Star Gregoritsch

Ein emotionaler Rückblick sorgt auf Instagram für große Aufmerksamkeit: Corinna Kamper teilt erstmals alte Schulzeit-Fotos mit Fußballstar Michael Gregoritsch – und findet bewegende Worte zu seinem WM-Quali-Tor.

Ein außergewöhnlicher Blick in die Vergangenheit sorgt derzeit auf Instagram für Aufsehen: Ex-„Dancing Stars“-Finalistin und Rennfahrerin Corinna Kamper hat ein bislang unveröffentlichtes Fotos aus der Schulzeit von sich und Fußballstar Michael Gregoritsch geteilt. Die Bilder zeigen die beiden eng umschlungen, lächelnd und unbeschwert – zwei Teenager mit großen Träumen.

Mehr lesen:

Kamper schreibt zu den Fotos: „15 Jahre später – und genau dieser Moment macht mich so unglaublich stolz.“ Das erste Bild, so verrät sie, stammt aus dem Jahr 2010. Damals gingen beide gemeinsam in dieselbe Klasse, maturierten sogar zusammen. Ein Kapitel voller Pläne, Hoffnungen und jugendlicher Vorstellungen von der Zukunft.





Von der Schulbank zur Weltmeisterschaft

Der Anlass für Kampers Posting könnte emotionaler kaum sein. Denn nur wenige Stunden zuvor hatte Gregoritsch das entscheidende Tor zum 1:1 gegen Bosnien erzielt – ein Treffer, der Österreich den Weg zur Weltmeisterschaft ebnete. Für Kamper ein Moment, der weit über sportliche Bedeutung hinausgeht.

„Ein Treffer voller Wille, voller Herz, voller Leidenschaft“, schreibt sie stolz. Und weiter: "Es ist beeindruckend zu sehen, wohin dich deine Reise geführt hat. Wie viel Arbeit, Disziplin und Ausdauer hinter all dem steckt.“

Stolz, Anerkennung und eine Hommage an Gregoritschs Weg

Kamper würdigt in ihrem Beitrag nicht nur den sportlichen Erfolg, sondern auch Gregoritschs persönliche Entwicklung über all die Jahre hinweg. Ihre Worte klingen wie eine Mischung aus Anerkennung, Freundschaft und großer Bewunderung: „Ich freue mich riesig für dich – und ziehe meinen Hut vor deinem Weg. Herzlichen Glückwunsch – und bitte weiter so. Dein Erfolg inspiriert. Und ja… ich bin einfach wahnsinnig stolz auf dich.“

Die Fans sind aus dem Häuschen, schließlich hat man Gregoritsch so noch nicht gesehen..