Gregoritsch unter Tränen: "Es tut mir Leid"

Nach dem Spiel gab es kein Halten mehr und die Spieler ließen ihren Emotionen freien Lauf.

Es ist geschafft. Nach dem 1:1-Krimi gegen Bosnien fahren Marko Arnautovic & Co. nach 28 Jahren erstmals wieder zu einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Matchwinner war in einem nervenaufreibenden Spiel der eingewechselte Michael Gregoritsch. Beim Sieger-Interview nahm er sich allerdings nach dem Spiel bei ServusTV nicht so viel Zeit.

Die Emotionen übermannten unseren Team-Helden. Unter Tränen verabschiedete sich der Joker nach ein paar kurzen Antworten: "Es tut mir Leid, ich muss feiern gehen." Eine Etnschuldigung, die ihm das ganze Land gewährt.