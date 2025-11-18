Gregoritsch unter Tränen: "Es tut mir Leid"

Nach dem Spiel gab es kein Halten mehr und die Spieler ließen ihren Emotionen freien Lauf.
Es ist geschafft. Nach dem 1:1-Krimi gegen Bosnien fahren Marko Arnautovic & Co. nach 28 Jahren erstmals wieder zu einer Fußball-Weltmeisterschaft.
- Schinkels: "Ich glaub, ich bin im Gruselkabinett"
- 48.000 fieberten im "Happel" mit, Kanzler Stocker aus dem Homeoffice
- 1:1 - Gregoritsch knallt uns zur WM
Matchwinner war in einem nervenaufreibenden Spiel der eingewechselte Michael Gregoritsch. Beim Sieger-Interview nahm er sich allerdings nach dem Spiel bei ServusTV nicht so viel Zeit.
Die Emotionen übermannten unseren Team-Helden. Unter Tränen verabschiedete sich der Joker nach ein paar kurzen Antworten: "Es tut mir Leid, ich muss feiern gehen." Eine Etnschuldigung, die ihm das ganze Land gewährt.