Alaba Mwene
Nach 28 Jahren

ÖFB goes America! Der WM-Fluch ist zu Ende

18.11.25, 22:46
Jetzt ist es amtlich: Nach dem 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina ist das österreichische Fußball-Nationalteam erstmals nach 28 Jahren wieder bei einer WM dabei.

Am Dienstag, 18. November um genau 22.39 Uhr brandete im Ernst-Happel-Stadion tosender Jubel auf, "Oh wie ist das schön", hallte durch das größte Stadion des Landes. Unser Team fährt zur WM 2026 nach Kanada, Mexiko und in die USA (ab 11. Juni). 

Nach erfolgreichen Europameisterschafts-Teilnahmen dürfen David Alaba und Marko Arnautovic nun endlich auch bei einer WM mitspielen. "Das war immer mein großes Ziel. Damit habe ich alles geschafft, was ich im Trikot der österreichischen Nationalmannschaft erreichen kann", meinte der Rekord-Teamspieler schon am Samstag nach dem Sieg auf Zypern. 

Wichtiger Moment für Alaba & Arnautovic

Damit ist nun das Ziel der goldenen Generation tatsächlich erreicht. Angeführt von Erfolgscoach Ralf Rangnick ist der WM-Fluch nach 28 Jahren zu Ende. Und vor allem unsere Superstars und Fan-Lieblinge Marko Arnautović und David Alaba können zum Abschluss ihrer großartigen Karrieren ihre WM-Premieren feiern.

Anders sieht es etwa bei Konrad Laimer aus. Mit dem Bayern-Star hat Teamchef Ralf Rangnick nicht nur einen neuen Leader im Team, auch wenn Alaba und Arnautovic nicht starten, stehen mit dem Salzburger und Marcel Sabitzer schon längst zwei neue Leader im Team parat, die uns gekonnt von Sieg zu Sieg führen. 

Nun folgt die Krönung für Alaba und Arnautovic in den USA, Mexiko und Kanada und das ganze Land ist schon jetzt im WM-Fieber.

