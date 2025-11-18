Alles zu oe24VIP
Schinkels: "Ich glaub, ich bin im Gruselkabinett"
© gepa

oe24-Analyse

Schinkels: "Ich glaub, ich bin im Gruselkabinett"

18.11.25, 22:09
Teilen

Mit so viel Wut im Bauch hab ich unsere Spieler noch nie aus der Kabine kommen gesehen.

Ich hab gedacht, Halloween sei längst vorbei. Aber gestern haben mich nicht nur die Bengalfeuer an das Gruselfest erinnert. In der ersten Halbzeit dachte ich, ich wär im Gruselkabinett.

Das "Finale" wurde das erwartete schwere Spiel. Die Bosnier haben aus einer gesicherten Abwehr heraus versucht, mit Standardsituationen zum Erfolg zu kommen, was ihnen gelungen ist.

Da kommen die Bosnier zu einer Chance, und das aus einer Standardsituation. Und prompt macht Tabakovic daraus ein Tor, und das, nachdem er Augenblicke davor noch am Boden lag. 

VAR-Entscheidung war eine Frechheit

Wir waren in der ersten Halbzeit klar die Besseren und haben dank Laimer-Traumtor den verdienten Ausgleichstreffer erzielt. Dann diese Aufregung: Erst lässt der Schiri weiterspielen, dann lässt er sich vom VAR zurückpfeifen. Eine Frechheit!

Schön, dass die Österreicher mit Wut im Bauch zurückgekommen sind. Teamchef Rangnick hat mit der Gregoritsch-Einwechslung alles richtig gemacht.

So hat Gregerl das Steuer noch herumgerissen. Und schon waren die Fans wieder da: "Immer wieder Österreich!"

Ende gut, alles gut!

