Bosnien-Fans strömen zum Wiener Stephansplatz

In der Wiener City dominieren aktuell die Gäste-Fans.

In wenigen Stunden pfeift Schiedsrichter Pinheiro aus Portugal im ausverkauften Wiener-Ernst-Happel-Stadion das entscheidende WM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina an. Ankick ist um 20.45 Uhr (hier im Live-Ticker auf sport24.at).

Keine Gewalt

Wie stark die Unterstützung der Gäste vom Balkan sein wird, davon konnten sich die Wiener ein Bild in der Innenstadt machen. Vor dem Stephansdom versammelten sich die hunderte Bosnien-Fans und stimmten Schlachtgesänge an. Die meisten verhielten sich friedlich, im Vorfeld wurde bereits über eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Gruppen berichtet.

Punkt reicht für WM-Ticket

Wie bosnische Medien berichten, sollen im Happel-Oval bis zu 20.000 Fans Edin Dzeko & Co. lautstark anfeuern. Die Ausgangslage spricht aber für Österreich: Dem Team von Ralf Rangnick reicht heute bereits ein Punkt um das WM-Ticket zu fixieren.