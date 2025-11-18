So geht es für unsere WM-Helden nach der Qualifikation weiter

Das ÖFB-Team hat es tatsächlich geschafft. Nach dem 1:1-Thriller gegen Bosnien und Herzegowina können sich unsere Jungs dank Schützenhilfe nun auf die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren freuen.

Marco Arnautovic, David Alaba & Co. fahren zur Weltmeisterschaft nach Nordamerika. Unsere Stars haben sich in Gruppe H der UEFA-Qualifikation vorzeitig durchgesetzt und können nun schon fix planen.

Am Dienstag fixierte die Rangnick-Elf im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion das Ticket. Anstatt bei der Play-off-Auslosung am Donnerstag mitfiebern zu müssen, kann man sich vorerst entspannt zurücklehnen. Erst am 8. Dezember wieder es wieder richtig ernst. Um 18 Uhr wird in Washington die Gruppeneinteilung ausgelost. Die ÖFB-Stars werden wohl in Topf 2 oder 3 gesetzt sein, als Play-off-Starter wäre Topf 4 fix gewesen.

Vorbereitung auf das große Ziel

"Wir sind noch nicht fertig", kündigte Marko Arnautovic nach dem Spiel am Samstag in Limassol an. Man will nicht nur zur WM fahren, sondern so wie bei den letzten beiden EM-Endrunden auch die Gruppenphase überstehen.

Wenn man kein Team aus den UEFA-Play-offs zugelost bekommt, kennt man dann bereits alle Gegner und die Vorbereitungen starten. Ende März gibt es dann die nächste Länderspielpause, die man für die WM-Vorbereitung nutzen kann. Es wird das letzte Mal vor Saisonende sein, dass sich unsere WM-Helden zusammenfinden.

Spätestens nach dem Champions-League-Finale am 31 Mai werden alle Teamspieler das WM-Quartier beziehen. Dort wird es noch weitere Vorbereitungsspiele auf die Endrunde im ab 11. Juni geben. Ob man sich zuerst in Österreich oder direkt in Amerika trifft ist noch nicht bekannt. Dort will man aber auf jeden Fall der Welt zeigen will, dass Fußball-Österreich wieder zu den besten Ländern zählt.