Bitter
Amerlinghaus: Stadt Wien dreht Geldhahn zu!
Nachdem die Magistratsabteilung 13 unter Leitung von Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) bereits im Jahr 2026 die Subvention für das Kulturzentrum im Amerlinghaus um weit mehr als die Hälfte gekürzt hat, wurde dem Amerlinghaus nach längeren Verhandlungen per Mail mitgeteilt, dass es für das Jahr 2027 überhaupt keine Subvention erhalten wird.
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Bereits jetzt im zweiten Halbjahr 2026 sollen alle Dienstnehmerinnen außer der Putzarbeiterin gekündigt worden sein und die Büroarbeiten sollen ebenso wie die Hauserhaltungsarbeiten ehrenamtlich in Selbstverwaltung erledigt werden.
Düstere Zukunftsaussichten
Laut Amerlinhaus bedeutet die Kürzung auf 0 im kommenden Jahr, dass nicht einmal die Miete bezahlt werden kann. Damit seien neben dem Kulturzentrum im Amerlinghaus auch die Räume der von der Stadt Wien anerkannten und geförderten Einrichtungen Vereinigung für Frauenintegration und Kindergruppe Amerlinghaus gefährdet.
"Das Amerlinghaus darf nicht dem Sparstift zum Opfer fallen", sagt Lisa Grösel aus dem Kulturzentrum. "Hier treffen einander Menschen aller Altersgruppen, Migranten, Künstler, politisch Aktive ebenso wie Selbsthilfegruppen. Hier gibt es Deutschunterricht, Kinderbetreuung, Ausstellungen, Theateraufführungen, Diskussionsveranstaltungen, Seniorentreffen und vieles mehr ... "
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