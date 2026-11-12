Zwei neue Zentren für Diabetes in Wien geplant

Neben der bereits bestehenden Einrichtung am Wienerberg wird es künftig auch neue Standorte in Penzing und Floridsdorf geben.

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In Wien ist die Errichtung weiterer Diabeteszentren fixiert worden. Wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mitteilte, wird es neben dem bereits bestehenden Zentrum am Wienerberg in Favoriten künftig zwei weitere Standorte geben. Das Diabeteszentrum Donaufeld in Floridsdorf wird im Sommer 2027 eröffnen, das Diabeteszentrum Baumgarten in Penzing soll Anfang 2028 in Betrieb gehen. Die Einrichtung am Donaufeld wird auch Anlaufstelle für Personen mit ME/CFS.

Die Niederlassung in Penzing wird von einem Team der Klinik Hietzing aufgebaut. Das Zentrum Donaufeld wird, so wie das Diabeteszentrum Wienerberg, gemeinsam mit der Klinik Landstraße betrieben. Die Diabeteszentren sind ein Kooperationsprojekt des Wiener Gesundheitsfonds, der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS), der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) sowie der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien (KFA).

6.600 Personen bisher behandelt

"Genau dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Player macht den Erfolg der Diabeteszentren aus. Mit zwei neuen Standorten erweitern wir das spezialisierte und multiprofessionelle Betreuungsangebot für Menschen mit Diabetes in Wien", hob Gesundheitsstadtrat Hacker hervor. In Wien sind laut Rathaus-Angaben rund 130.000 Menschen an Diabetes erkrankt - bei steigender Tendenz. Am Wienerberg wurden seit der Eröffnung im März 2023 mehr als 6.600 Personen bei mehr als 40.000 Ambulanzbesuchen behandelt.

Angesichts der positiven Erfahrungen und der hohen Nachfrage habe man sich entschlossen, das Versorgungskonzept weiter auszubauen, hieß es. Im Zentrum Donaufeld soll 2027 zudem die erste Ambulanz für postakute Infektionssyndrome (PAIS) in Wien eröffnen. An sie können sich etwa Menschen mit ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom) bzw. Long-Covid wenden. (APA)