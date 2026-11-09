Im Schlaf von Wien nach Rom: So bequem fährt sich's in den Süden

Wer von Wien nach Rom möchte, muss nicht zwingend ins Flugzeug steigen. Der ÖBB Nightjet bringt Reisende über Nacht an den Tiber – mit Schlafkabinen, Liegewagen und überraschend viel Komfort.

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Statt Sicherheitskontrolle und langem Warten am Flugzeug-Gate heißt es: einsteigen, zurücklehnen und einschlafen. Der hochmoderne ÖBB-Nightjet der neuen Generation verbindet Wien mit Rom über Nacht und bietet mehrere Komfortklassen für unterschiedliche Reisebudgets. So können sich Alleinreisende in einer abschließbaren Mini Cabin zurückziehen, Familien und Freunde hingegen finden im modernen Vierer-Liegewagen Platz. Wer es besonders gemütlich mag, bucht ein Schlafwagen-Abteil mit eigenem WC und Dusche. Gratis WLAN, Steckdosen und USB-Anschlüsse sorgen zusätzlich für Komfort.

Der Schlafwagen comfort plus im ÖBB Nightjet. © ÖBB / Harald Eisenberger

Das Abteil barrierefrei comfort im ÖBB Nightjet. © ÖBB / Harald Eisenberger

Spannend: In jedem Abteil befindet sich ein intuitiv bedienbares Display, über das Passagiere verschiedene Komfortfunktionen nutzen können. Dazu zählen unter anderem die individuelle Regelung der Beleuchtung sowie die direkte Kontaktaufnahme mit dem Zugpersonal. Für zusätzliche Sicherheit sorgen elektronische Zugangssysteme auf Basis von NFC-Technologie in den Abteilen sowie eine Videoüberwachung in sämtlichen Waggons.

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Wer über die ÖBB-Website für heute Nacht einen Platz im Nightjet bucht, erhält aktuell mit dem Sparschiene-Tarif Tickets ab 54,90 Euro im Sitzwagen, 99 Euro im Liegewagen und 179 Euro im Schlafwagen. Achtung: Die angegebenen Preise sind ohne Gewähr und können je nach Termin und Verfügbarkeit variieren.