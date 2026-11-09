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Napoleonwald

Streit um Monsterbau spitzt sich zu: Anrainer ziehen vor Gericht

Online Redaktion
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Grüne Wiese mit Bäumen, Picknicktischen und Gehweg im Napoleonwald in Hietzing, Wien.
© Peter Gugerell
Der Streit um ein umstrittenes Bauprojekt am Rande des Napoleonwalds in Wien-Hietzing spitzt sich zu: Anrainer ziehen nun vor den Verfassungsgerichtshof, um das Naturdenkmal vor einer Verbauung zu schützen.
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Seit Jahren schon sorgt ein geplanter Wohn- und Bürokomplex nahe des Napoleonwalds im 13. Bezirk für teils heftige Diskussionen. Die Bürgerinitiative Erhalt der Einfamilienhaus- und Gartensiedlung St. Hubertus in 1130 Wien fürchtet, dass das überdimensionierte Bauvorhaben mit 60 Metern Länge samt Tiefgarage mehr Verkehr, zusätzliche Bodenversiegelung und Schäden am gewachsenen Naturraum mit sich ziehen wird. Vor allem die Anrainer sehen darin den Charakter ihres Grätzels und Erholungsgebiets in Gefahr.

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Zusätzlichen Zündstoff liefert die Volksanwaltschaft. Sie geht davon aus, dass das geschützte Naturdenkmal größer sein könnte als bisher in offiziellen Plänen dargestellt. Damit würde sich der Schutzbereich möglicherweise auch auf Teile jenes Grundstücks erstrecken, auf dem gebaut werden soll. Genau diese Fragen sollen nun höchstrichterlich geklärt werden.

Bäume ausreichend geschützt?

Die Stadt Wien betont hingegen, dass die betroffenen Bäume ausreichend geschützt seien und die rechtskräftige Baubewilligung weiterhin gilt. Dennoch wächst der Widerstand gegen das Vorhaben. Während Anrainer Spenden sammeln und juristisch kämpfen, fordern auch lokale Politiker eine genaue Prüfung des Schutzstatus.

"Die Sorgen der Anrainerinnen und Anrainer hinsichtlich zusätzlicher Versiegelung, Verkehrsbelastung und möglicher Schäden an den über 100 Jahre alten Eichen müssen ernst genommen werden. Ein derartiger Monsterbau muss verhindert werden. Er würde den Charakter des Grätzels dauerhaft verändern und einen wertvollen Naturraum gefährden", so die Hietzinger Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl (ÖVP).

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