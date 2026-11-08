Freizeitspaß
Riesenrutschen-Wahnsinn! US-Actionpark kommt nach Wien
Auf gut 4.700 Quadratmetern wird es in der Donaustadt schon bald ein Freizeitparadies geben, das Österreich in dieser Form noch nicht gesehen hat. Statt gemütlich ins Wasser zu gleiten, geht es beim Rutschenspektakel "Slick City" mit ordentlich Tempo nach unten. Die Besucher erwartet ein Mix aus spektakulären Bahnen, Sport und Spiel. Besonders Mutige dürfen sich auf Abfahrten aus mehr als acht Metern Höhe freuen. Einige Rutschen erreichen dabei eine Neigung von beinahe 90 Grad!
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Doch nicht nur Rutschen steht auf dem Programm: Geplant sind auch Soccer- und Basketballflächen auf speziellen Matten sowie interaktive Spiele, bei denen Bewegung und Gaming verschmelzen. Für die jüngsten Besucher soll es außerdem einen eigenen Soft-Play-Bereich geben, wo nach rasanten Abfahrten Luftkissen für eine weiche Landung sorgen.
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Hinter dem Konzept steckt das US-Unternehmen Activeon. Mit dem Wiener Standort werden mehr als 50 Arbeitsplätze entstehen. Nottingham hat bereits einen europäischen Slick-City-Park, Wien wird nun zum ersten Standort innerhalb der EU. Der genaue Eröffnungstag sowie Ticketpreise und Öffnungszeiten stehen noch nicht fest. Eines ist aber klar: Im 22. Bezirk dürfte es bald ordentlich zur Sache zugehen.
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