Jolie-Tochter Vivienne wegen Essstörung in Klinik

Vivienne Marcheline Jolie soll wegen einer Essstörung stationär behandelt worden sein. Bei einer Kunstausstellung sprach die 18-jährige Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt über die Klinikzeit.

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Vivienne Marcheline Jolie soll wegen einer Essstörung stationär behandelt worden sein. Wie ein Medienbericht schreibt, sprach die 18-jährige Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt bei einer Kunstausstellung über die Zeit in der Klinik. Der Aufenthalt habe zu Beginn dieses Jahres stattgefunden. In ihrer Ausstellung mit dem Titel "A Gallery on Patience in Patients" gibt sie offenbar persönliche Einblicke in ihren Krankenhausaufenthalt. Nach Angaben des Magazins "Hello!" ergänzte Vivienne ihre handgezeichneten Bilder mit Auszügen aus ihrem Tagebuch. Darin hielt sie Erinnerungen an den Klinikaufenthalt fest. In einem Begleittext zur Ausstellung steht unter anderem: "Anfang dieses Jahres wurde ich wegen meiner Essstörung ins Krankenhaus eingeliefert. Ich war wütend, krank und sehr allein."

Berührende Zeilen aus Tagebuch

Vivienne nutzt beruflich ihren zweiten Vornamen Marcheline. Laut Bericht schrieb sie außerdem: "Irgendwann jedoch durchbrachen die Freundlichkeit und Herzlichkeit der Kinder und des Personals im Krankenhaus die Mauern, die ich um mich herum so hoch errichtet hatte. Noch nie habe ich so viel gelacht oder geweint, war ich so ehrlich oder so sehr ich selbst." Ihre Ausstellung ist demnach noch bis Sonntag in Los Angeles zu sehen.

Vivienne Marcheline Jolie mit Dan Studney © Bruce Glikas/WireImage

Offizielle Streichung des Nachnamens

Zuletzt war Vivienne auch wegen einer Namensänderung in den Schlagzeilen. Ein Gericht in Los Angeles genehmigte vor Kurzem ihren Antrag, künftig offiziell Vivienne Marcheline Jolie zu heißen. Damit ließ Vivienne den Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt streichen. Vier der sechs Kinder von Angelina Jolie und Brad Pitt – Maddox, Zahara, Shiloh und Vivienne – erhielten inzwischen die gerichtliche Erlaubnis, den Namen Pitt abzulegen.

Situation bei den Brüdern

Unklar bleibt bislang, wie Viviennes Zwillingsbruder Knox mit seinem Nachnamen umgehen will. Auf seinem Abschlusszeugnis der Fusion Academy in Los Angeles soll Medienberichten zufolge lediglich "Knox Jolie" stehen. Einen offiziellen Antrag hat er offenbar bisher nicht gestellt. Auch beim 22-jährigen Pax ist nicht bekannt, ob er den Doppelnamen Jolie-Pitt beibehalten oder ebenfalls ablegen möchte. Angelina Jolie und Brad Pitt trennten sich im Jahr 2016.