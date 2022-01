Helenes kleine Löwin heißt "Nala"

Helene Fischer tauft ihre Tochter nach ''König der Löwen'': Nala, ''das Geschenk''.

Baby-News. Der König der Löwen, der oscargekrönte Disney-Film rührt seit 1994 die Welt zu Tränen. Ganz besonders Helene Fischer (37). Die Schlagerqueen nannte jetzt nämlich sogar ihre Tochter nach einer kleinen starken Löwen-­Königin. Nala, so wie die große Liebe von Löwen-Junge Simba im Film.

Disney-Fan. Helene, die ihre Nala rund um Weihnachten mit einer Hausgeburt in ihrer Villa am bayrischen Ammersee zur Welt brachte, gilt als großer Disney-Fan: Schon 2006 lieferte sie für den Disney-Zeichentrickfilm Vaiana den Titel-Song Ich bin bereit. 2013 und 2019 lud sie dann die Teenie-Stars der Disney-Musicals sogar in ihre Weihnachts-Show. Sang dabei mit ihnen auch die Hits vom König der Löwen.

„Das Geschenk“. Der etwas ungewöhnliche Vorname ist vor allem in Afrika extrem beliebt. In suahelischer Sprache bedeutet er „die Löwin, die Königin“. Aber auch: „das Geschenk“. Das haben sich Helene und ihr Velrlobter Thomas Seitel mit der kleinen Nala auf jeden fall gemacht. „Ein absolutes Wunschkind.“

Mit Baby auf Tour. Für Nala legt Helene jetzt eine drei-monatige Baby-Pause ein. Doch schon am 27. März will sie in der Schweiz wieder zurück auf die Bühne. Am 8. April folgt dann das Austro-Comeback in Bad Hofgastein. Da soll auch Helenes kleine Löwin backstage mit dabei sein.