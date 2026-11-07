Kein Dessous-Engel
Miranda Kerr: DARUM sagte sie Victoria's Secret Comeback ab
Miranda Kerr (43) hat ein geplantes Comeback auf dem Catwalk für "Victoria’s Secret" abgesagt. Das Dessouslabel wollte das australische Model 20 Jahre nach ihrem ersten Auftritt für die diesjährige Show in Los Angeles zurückholen. Im Podcast "Not Skinny But Not Fat" von Amanda Hirsch (38) erzählte Kerr, wie schwer ihr die Entscheidung fiel und warum sie die Anfrage letztlich ablehnte.
Zweifel und ein Knoten im Magen
Zunächst sei sie von der Anfrage begeistert gewesen und dachte an schöne Erinnerungen zurück. Doch schnell stellte sich innere Unruhe ein. Der Gedanke, mit 43 Jahren und als Mutter von vier Söhnen in Unterwäsche auf dem Laufsteg zu stehen, bereitete ihr Sorge. Sie versuchte zu meditieren, doch der Knoten im Magen ging nicht weg. Erst als sie sich gegen die Teilnahme entschied, löste sich das Unbehagen, wodurch sie wusste, dass es die richtige Entscheidung war.
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Dankbarkeit und andere Laufstege
Schon rund um die Show hatte Kerr ihre Absage auf Instagram emotional erklärt und betont, dass sie mit großer Dankbarkeit auf dieses Kapitel zurückblicke. Ein genereller Abschied vom Laufsteg ist das jedoch nicht: Ende September lief Kerr während der Paris Fashion Week für Stella McCartney (55) über den Catwalk.
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