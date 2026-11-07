Mega-Ansturm auf neuen Harry-Potter-Flagshipstore

Fans der Zauberwelt kommen in London jetzt voll auf ihre Kosten: Auf der Oxford Street hat ein riesiger Harry-Potter-Flagshipstore eröffnet.

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Auf der Londoner Oxford Street hat am Samstag ein riesiger Harry-Potter-Flagshipstore eröffnet, dessen Gestaltung von der berühmten Winkelgasse inspiriert ist. Der XXL-Shop erstreckt sich über zwei Etagen und mehr als 1.950 Quadratmeter. Besucher erwarten dort originale Filmrequisiten, zahlreiche Fanartikel und aufwendig gestaltete Themenbereiche. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete, warteten Fans aus vielen Ländern bereits stundenlang auf der Einkaufsmeile, bevor sich die Türen öffneten, um zu den ersten Gästen zu gehören. Einige waren dafür in Hogwarts-Gewändern erschienen.

Harry Potter Store auf der Oxford Street in London. © APA/AFP/HENRY NICHOLLS

Bedeutung des Eröffnungsdatums

Das Eröffnungsdatum hat eine besondere Bedeutung, da auf den Tag genau 25 Jahre zuvor "Harry Potter und der Stein der Weisen" in London seine Weltpremiere gefeiert hatte. Im Inneren des Ladens zieht die riesige Nachbildung eines Drachens die Blicke auf sich, die über einem Bereich thront, der der Zaubererbank Gringotts nachempfunden ist. Wer eine Pause braucht, kann im Pub "The Leaky Cauldron" etwas essen und das bekannte Butterbier probieren. Das Sortiment umfasst neben Zauberstäben und Kleidung auch personalisierbare Souvenirs sowie die Möglichkeit, sich für 75 Pfund (umgerechnet knapp 90 Euro) einen Teddybären zusammenzustellen, der per Zeremonie einem der vier Häuser zugeteilt wird.

Prominenter Besuch zur Eröffnung

Bereits vor der offiziellen Eröffnung hatte sich Tom Felton (39), der in den Filmen Draco Malfoy verkörperte, im Shop umgesehen. Der Schauspieler zeigte sich von der an die Winkelgasse angelehnten Gestaltung und den Erinnerungen an seine Zeit am Set bewegt. Die Premiere des ersten Kinofilms vor 25 Jahren markierte den Auftakt zu insgesamt acht Verfilmungen der Romane von J.K. Rowling (61), wodurch Daniel Radcliffe (37), Emma Watson (36) und Rupert Grint (38) zu Weltstars wurden.

Neue Harry Potter Serie © HBO

Neue Serie startet zu Weihnachten

Schon bald kehrt die Geschichte mit neuen Gesichtern auf die Bildschirme zurück. Zu Weihnachten soll die neue Serie bei HBO Max starten, in der Dominic McLaughlin die Rolle des Harry übernimmt. Arabella Stanton (12) spielt darin Hermine, Alastair Stout ist als Ron zu sehen und John Lithgow (81) schlüpft in die Rolle des Schulleiters Albus Dumbledore.