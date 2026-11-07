Betrugs-Opfer Cathy Hummels: 51.000 Euro Schaden

Cathy Hummels hat sich erneut zu dem Kreditkartenbetrug geäußert, dem sie zum Opfer fiel. Die entstandene Betrugssumme ist dabei noch höher als ursprünglich angenommen.

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Cathy Hummels (38) hat in einem Videoclip auf Instagram ein Update zu einem dreisten Kreditkartenbetrug gegeben. Die Influencerin schilderte darin, dass unrechtmäßig zahlreiche Flüge über ihre Kreditkarte gebucht wurden. Kurze Zeit nach der Aufnahme korrigierte sie die Gesamtsumme in einem überarbeiteten Kommentar nach oben: "Handelt es sich um 51.000€", die von der Karte abgebucht wurden. Gleichzeitig gab es eine positive Nachricht für Hummels, denn sie teilte mit: "Der Schaden wird heute beglichen."

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Mangelnde Sicherheitschecks im Fokus

Die unrechtmäßigen Abbuchungen fielen Hummels zufällig beim Überprüfen ihrer Abrechnungen auf. Sie kritisierte auf Instagram, dass 20 der Flüge an einem einzigen Tag getätigt werden konnten, ohne dass eine Zwei-Faktor-Authentifizierung als Sicherheitscheck verlangt wurde. Zum aktuellen Stand erklärte Hummels: "Die Ermittlungen laufen aktuell und ich hoffe auch, dass herausgefunden wird, wer das war."

Kuriose Details auf der Abrechnung

Die Flüge wurden im Verlauf der vergangenen Wochen gebucht. Auf der Abrechnung tauchte auch ein Flug nach Chicago im Wert von mehr als 7.000 Euro auf, der auf den Namen von Joel Beckenbauer, dem Sohn von Franz Beckenbauer, ausgestellt war. Hummels kommentierte dies mit den Worten: "Ich dachte, dass das ein schlechter Scherz ist, den sich jemand da gemacht hat. Joel Beckenbauer fliegt Erste Klasse auf meine Kosten?" Wie Hummels bestätigte, flog Joel Beckenbauer an diesem Tag tatsächlich in die US-Metropole, hatte sein Ticket jedoch selbst bezahlt.