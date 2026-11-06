Roland Kaiser feiert "Kaisermania 2027" zum 75er

Schlagerstar Roland Kaiser kehrt im Sommer 2027 für vier Konzerte an das Dresdner Elbufer zurück. Der Vorverkauf für die beliebten Shows startet am 11. November 2026.

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Seit 2003 zieht die "Kaisermania" jedes Jahr Zehntausende Fans in die sächsische Landeshauptstadt. Roland Kaiser äußerte sich erfreut über die Fortsetzung: "Die 'Kaisermania' ist für mich jedes Jahr aufs Neue etwas ganz Besonderes. Wenn ich von der Bühne am Dresdner Elbufer in die vielen Gesichter schaue, spüre ich dieses unglaubliche Wir-Gefühl." Die Kulisse mit der historischen Dresdner Altstadt auf der gegenüberliegenden Elbseite gilt als Markenzeichen der Veranstaltung.

Jubiläumsjahr bringt Film und Tournee

Das Jahr 2027 ist für den 74-jährigen Schlagerstar mit mehreren Höhepunkten verbunden. Am 10. Mai feiert er seinen 75. Geburtstag. Bereits am 11. Februar kommt mit "Roland" ein Kinofilm über sein Leben auf die Leinwand, in dem der 39-jährige Max Mauff den Musiker verkörpert und die 66-jährige Sherry Hormann Regie führt. Zudem startet am 1. April seine Arena-Tournee "Unser Moment" mit 21 Konzerten durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, gefolgt von weiteren Open-Air-Auftritten ab Mitte Juni unter dem Motto "Unser Sommermoment". In Wien macht Kaiser am 11. April in der Stadthalle Halt.

Roland Kaiser © Getty Images

Kaisermania-Termine

Mittwoch, 11. November 2026, 15:00 Uhr, beginnt der Vorverkauf für die vier Konzerte. Die Auftritte im Rahmen der "Kaisermania 2027" finden am Freitag, 30. Juli 2027, 20:00 Uhr, Samstag, 31. Juli 2027, 20:00 Uhr, Freitag, 6. August 2027, 20:00 Uhr, sowie Samstag, 7. August 2027, 20:00 Uhr, bei den Filmnächten am Elbufer statt. Wie der Veranstalter Semmel Concerts mitteilte, werden die Tickets erneut ausschließlich personalisiert verkauft. Pro Käufer und Veranstaltung sind höchstens vier Karten erhältlich, um den Weiterverkauf über unseriöse Zweitmarktanbieter zu erschweren. Die knapp 50.000 Eintrittskarten für die Ausgabe im Jahr 2026 waren innerhalb einer Stunde ausverkauft.