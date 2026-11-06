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Neue RTL-Show

Stefan Raab tritt 2027 gegen 100 Gegner an

René Wastler
von
Stefan Raab
© RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen
Stefan Raab fordert im Jahr 2027 ein ganzes Land heraus. Mit der neuen Eventshow "Raab gegen alle" lässt RTL den Moderator gegen 100 Kandidaten gleichzeitig antreten.
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Die neue Eventshow läuft 2027 jeweils am Samstagabend auf RTL. Nach Duellen gegen Spitzensportler und Olympiasieger stellt sich Stefan Raab in "Raab gegen alle" gleich 100 Herausforderinnen und Herausforderern. In der Show ergattern die Kandidaten mit etwas Glück ein Duell, um ihre persönliche Stärke gegen Raab auszuspielen. Ein prominenter Teamkapitän unterstützt die Mitspielenden in verschiedenen Challenges.

Stefan Raab
Stefan Raab © ProSieben/Willi Weber

Neue Show und bewährte Hits

Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland, erklärte zu dem Format: "Gefühlt sitzt in jedem deutschen Wohnzimmer mindestens ein Mensch, der denkt: 'Den Raab schlage ich ganz locker.' Mit 'Raab gegen alle' machen wir daraus eine Samstagabendshow. 100 Herausforderinnen und Herausforderer bekommen die Chance, Stefan Raab bestenfalls in ihrer Paradedisziplin zu schlagen. Das Problem für alle Beteiligten: Stefan ist fest davon überzeugt, dass auch 100 Gegner für ihn noch kein Grund zur Beunruhigung sind. Auf genau diesen Größenwahn mit Unterhaltungswert freuen wir uns."

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RTL setzt weiter auf Raab

Neben dem neuen Format führt der Sender weitere erfolgreiche Shows mit Stefan Raab fort. Nach dem Gewinn des Deutschen Fernsehpreises geht "Wer weiß wie wann was war?" gemeinsam mit Barbara Schöneberger in neue Folgen. Ebenso kehrt die "Jetski Star WM" im Jahr 2027 mit einer neuen Ausgabe zurück. Die "Stefan Raab Show" bleibt zudem fest im Programm und erhält 2027 neue Ausgaben auf dem Late-Night-Sendeplatz am Donnerstag.

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