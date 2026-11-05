Weihnachts-Hammer von Giovanni Zarrella: Plötzlich singt er auf Englisch

Sänger und TV-Moderator Giovanni Zarrella läutet die Weihnachtszeit mit einem neuen Musikprojekt ein. Neben einer englischsprachigen Single kündigt der Entertainer eine hochkarätig besetzte Live-Show im Hauptabendprogramm des ZDF an.

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Der italienisch-deutsche Musiker Giovanni Zarrella beschreitet zum Start der Adventszeit neue musikalische Pfade. Mit seinem Titel "Every Day Feels Like Christmas" präsentiert der Publikumsliebling eine Produktion, die er exklusiv über die Streaming-Plattform Amazon Music veröffentlicht hat. Die größte Überraschung für seine Fans: Zarrella singt dieses Mal nicht wie sonst üblich in italienischer Sprache, sondern hat den gesamten Festtagstitel auf Englisch aufgenommen.

Mit dem Werk möchte der Künstler die besinnliche Phase des Jahres bereits frühzeitig eröffnen. Für den Musiker stehen am Weihnachtsfest fundamentale Werte im Vordergrund:

Familie und Zusammenhalt: An den Festtagen zählen für den Sänger vor allem das familiäre Miteinander und die gegenseitige Zuneigung.

An den Festtagen zählen für den Sänger vor allem das familiäre Miteinander und die gegenseitige Zuneigung. Zeitlose Botschaft: "Dieses Gefühl sollte nicht nur auf ein paar Tage im Dezember beschränkt sein", betonte Zarrella in einer offiziellen Stellungnahme.

"Dieses Gefühl sollte nicht nur auf ein paar Tage im Dezember beschränkt sein", betonte Zarrella in einer offiziellen Stellungnahme. Visuelle Begleitung: Flankierend zum Track wurde ein eigener Kurzfilm produziert, in dem sich der Künstler auf eine festliche Mission begibt.

Das Projekt soll die Zuhörer dazu anregen, das festliche Gemeinschaftsgefühl über das gesamte Jahr hinweg im Alltag aufrechtzuerhalten.

Live im TV: Starauflauf in Offenburg

Neben der Musikveröffentlichung steht Zarrella auch vor der Kamera vor einem gewaltigen Meilenstein. Am 3. Dezember um 20:15 Uhr präsentiert der Entertainer "Die große Weihnachtsshow" live im Hauptabendprogramm des ZDF. Für die Übertragung aus der baden-württembergischen Stadt Offenburg wurde ein hochkarätiges Aufgebot an Gästen engagiert.

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Gemeinsam mit Zarrella werden namhafte Größen des Schlager- und Popgeschäfts die Bühne betreten:

Andreas Gabalier: Der österreichische Volks-Rock'n'Roller reist für das TV-Event an.

Der österreichische Volks-Rock'n'Roller reist für das TV-Event an. Vanessa Mai: Die Popschlager-Sängerin sorgt für stimmungsvolle Akzente im Programm.

Die Popschlager-Sängerin sorgt für stimmungsvolle Akzente im Programm. Thomas Anders: Die Musiklegende rundet das hochkarätige Ensemble ab.

Die Live-Übertragung soll das Publikum vor den Bildschirmen musikalisch auf die Feiertage einstimmen und zählt zu den wichtigsten Show-Formaten des Senders im Dezember.

Weihnachtliche Erfolge mit Weltstar Cher

Für Giovanni Zarrella ist es keineswegs der erste Ausflug in das festliche Musik-Genre. Der Sänger hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass ihm weihnachtliche Titel besondere Erfolge bescheren: Im Jahr 2024 landete er einen beachtlichen Coup, als er gemeinsam mit Weltstar Cher ein Duett aufnahm. Für eine Neuauflage ihres Titels "DJ Play A Christmas Song" trat Zarrella an die Seite der Pop-Ikone und feierte damit internationale Aufmerksamkeit. Mit seiner neuen Single knüpft der Musiker nun nahtlos an diese Linie an.