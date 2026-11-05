Neuer Look! DSDS-Star Isi Glück völlig verändert

Partyschlager-Sängerin und "DSDS"-Jurorin Isi Glück hat sich von ihrem markanten blonden Look verabschiedet. Auf Instagram präsentierte die Musikerin ihre radikale optische Typveränderung und begeistert ihre Fangemeinde ab sofort mit einer dunkelbraunen Haarpracht.

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Die Musikerin, die sich am Ballermann und im Fernsehen über Jahre hinweg mit einer hellblonden Mähne präsentierte, erfüllte sich mit dem Besuch beim Friseur einen lang gehegten Herzenswunsch. In ihrer Social-Media-Story berichtete sie ihrer Community offen über den spontanen Entschluss: "Schon seit längerem wollte ich das machen und jetzt habe ich es heute einfach durchgezogen."

Mit dem Resultat zeigte sich Isi Glück vollauf zufrieden und betonte, wie glücklich sie über Schnitt und Nuance sei: "Ich bin übertrieben happy gerade, dass ich es endlich gemacht habe. Warum habe ich denn so lange gewartet?" Der neue Farbton sei für sie schlichtweg auf den Punkt getroffen.

Verwandlung in zwei Video-Etappen

Den Verwandlungsprozess inszenierte die Sängerin für ihre Follower in zwei aufeinanderfolgenden Video-Sequenzen. Zunächst teilte sie einen kurzen Clip aus dem Salon, in dem sie noch mit ihrer blonden Mähne im Friseurstuhl sitzt, während die Stylistin beherzt zur Schere greift.

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Unter dem Motto "Tschüss, blonde Ära" heizte sie die Spekulationen ihrer Anhängerschaft an, die in den Kommentaren eifrig über die mutige Längen- und Farbveränderung diskutierten. Im anschließenden Enthüllungsvideo lüftete Glück schließlich das Geheimnis, fuhr sich mit sichtbarem Stolz durch das frisch dunkelbraun gefärbte Haar und präsentierte das glänzende Endergebnis.

Lob von Branchenkollegen und Vorbereitung auf DSDS

Die Reaktionen aus der Schlager- und Unterhaltungsbranche fielen nahezu einhellig begeistert aus. Ballermann-Kollege Julian Benz feierte den neuen Auftritt als vollen Erfolg und adelte sie als Powerfrau mit den Worten: "Weniger Blond, mehr Boss Brünette." Auch Partyschlager-Kollegin Frenzy sparte nicht mit Lob und hinterließ ein begeistertes "Ich liebe es" unter dem Beitrag.

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Der neue Style kommt passend zu einem arbeitsintensiven Herbst, denn Anfang Oktober fiel der Startschuss für die Dreharbeiten zur 23. Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Dort nimmt Isi Glück erneut am Jury-Pult Platz und bewertet gemeinsam mit Poptitan Dieter Bohlen und Rapper Bushido die Gesangstalente des Landes. Der neue dunkelbraune Look verleiht der Künstlerin pünktlich zu den Dreharbeiten eine frische, selbstbewusste Ausstrahlung vor den Kameras.