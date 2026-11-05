Mark Keller: Riesenwirbel nach Frauen-Sager!

Schauspieler Mark Keller sorgt mit Aussagen über alleinstehende Frauen für heftige Kontroversen. In einem Podcast sprach der aus der Serie "Der Bergdoktor" bekannte Publikumsliebling über Partnersuche und warf Frauen vor, mit überzogenen Ansprüchen in die Einsamkeit zu steuern.

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In einer Folge des Podcasts "Beziehungsduell" diskutierte Mark Keller mit Gastgeberin Barbara Rynes über moderne Beziehungsmodelle und das Finden des richtigen Partners. Ausgangspunkt war der Wunsch der Moderatorin, einen Mann ganz klassisch im Alltag oder beim Ausgehen kennenzulernen. Keller reagierte darauf mit unverhohlener Skepsis gegenüber modernen Dating-Plattformen und erteilte digitalen Apps wie Tinder eine deutliche Absage, selbst als Rynes einwandte, dass Online-Dating längst die Gegenwart bestimme.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs spitzte sich der Dialog zu, als Keller seiner Gesprächspartnerin vorwarf, sich mit ihren hohen Erwartungen selbst im Weg zu stehen. Viele alleinstehende Frauen suchten nach seiner Einschätzung nach etwas ganz Speziellem und stellten unerfüllbare Kriterien auf. Sie verlangten, dass der künftige Partner zahllose Eigenschaften gleichzeitig mitbringe, anstatt Kompromisse einzugehen. Nach Kellers Wahrnehmung warteten viele lieber auf einen absoluten Traumprinzen, anstatt sich auf reale Begegnungen einzulassen.

Umstrittener Vergleich über das Altern

Für massive Empörung sorgte schließlich seine Wortwahl über die Konsequenzen dieser Haltung im fortgeschrittenen Alter. Keller behauptete, dass Frauen, die keinen perfekten Mann fänden, später bereuen würden, wählerisch gewesen zu sein: "Und später, wenn sie verwelkt sind, denken sie: 'Mann, eigentlich hatte ich damals schon einen ganz Guten, aber jetzt ist es so, ich habe halt keinen.'" Anschließend würden diese Frauen in die Kirche gehen und anfangen, um einen Rosenkranz zu bitten.

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Auf die Nachfrage von Barbara Rynes, ob sie auf ihn bereits verwelkt wirke, entgegnete er, dies sei zwar aktuell nicht der Fall, werde aber in zwanzig Jahren so sein, wo sie vielleicht noch einen Witwer finde.

Scharfe Reaktionen im Netz

In den sozialen Netzwerken entlud sich daraufhin eine Welle der Kritik. Auf Instagram warfen zahlreiche Nutzerinnen dem Schauspieler ein überholtes und herabwürdigendes Frauenbild vor. Kommentatorinnen betonten, dass hohe Ansprüche berechtigt seien und ein selbstbestimmtes Leben allein besser sei als faule Kompromisse.

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Während einige Männer Kellers Ansichten verteidigten, polarisiert die Wortwahl des Serien-Stars die Internet-Community nachhaltig. Keller selbst lebt seit 14 Jahren in einer festen Beziehung, die abseits von Dating-Apps in einem Kölner Restaurant begann.