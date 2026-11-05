Verena Pooth: Starke Nachwirkungen von Partydroge

Ungewöhnliche Schilderung von Verona: Die Prominente berichtet über anhaltenden Husten.

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Mit einer überraschenden Schilderung wandte sich Verona an die Öffentlichkeit: "Ihr könnt euch das nicht vorstellen."

Ich habe Lachgas genommen

Die Prominente leidet derzeit unter hartnäckigem Husten, für den sie eine ganz bestimmte Ursache verantwortlich macht: "Der ist durch Lachgas entstanden. Ich habe Lachgas genommen."

Das Star-Foto des Tages 1 / 13 Mick Jagger und seine Verlobte Melanie Hamrick bei einer Charity-Veranstaltung in London zugunsten von Hunden und Katzen. © Dave Benett/Getty Images for Battersea Dogs and Cats Home and Pets as Therapy Bei einem Auftritt im australischen Melbourne lässt Robbie Williams stolz seine Muckis spielen. Ganz schön fit, der 52-Jährige. © Getty Images Im Regen stehen gelassen: König Charles und Königin Camilla auf Antigua und Barbuda-Staatsbesuch. Das Wetter war schlecht, die Laune aber umso besser! © Getty Images

Überraschende Aussage über Lachgas

Über die genauen Hintergründe der Einnahme machte sie zunächst keine weiteren Angaben. Derartige Stoffe können erhebliche Begleiterscheinungen mit sich bringen. Die zentralen Punkte ihrer aktuellen Situation stellen sich wie folgt dar:

Ursachenzuschreibung: Sie führt die Atemwegsreizung direkt auf die Inhalation von Lachgas zurück.

Check-up vor Ort: Um die Beschwerden abzuklären, begibt sie sich in ihrer Wahlheimat Dubai in ärztliche Hände.

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Medizinische Untersuchung in Dubai

In Dubai lässt sie sich nun medizinisch durchchecken. Neben den Nachwirkungen des Stoffs bleibt offen, ob möglicherweise auch das örtliche Wüstenklima zu den gesundheitlichen Problemen beiträgt.