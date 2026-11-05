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Lola Weippert: Nackt-Fotos nach Lebenskrise
Mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen am Meer hat sich Lola Weippert nach einer zweiwöchigen Social-Media-Pause auf Instagram zurückgemeldet. Auf den Fotos posiert die Moderatorin lediglich mit einem großen Strohhut bekleidet im Wasser.
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Auszeit auf der Ferieninsel
Mit den Worten "Ich bin zurück!" teilte sie mit, dass sie die Plattform temporär gelöscht und ihr Smartphone beiseitegelegt hatte, um zum ersten Mal im laufenden Jahr Urlaub zu machen.
Die Reise nach Ibiza diente dazu, nach ständigen Ortswechseln und Termindruck zur Ruhe zu kommen und dem Körper die nötige Regeneration zu ermöglichen.
Das Abschalten sei ihr anfangs schwergefallen, da ihre Gedanken an ein durchgehendes Funktionieren gewöhnt waren. Die Notwendigkeit der Erholung resultierte aus einer Reihe persönlicher Herausforderungen:
- Isolierung und Selbstzweifel: Nach dem Umzug auf einen eigenen Bauernhof berichtete sie öffentlich von Einsamkeit und hinterfragte viele Lebensentscheidungen.
- Trennung vom Partner: Im März des Jahres ging ihre bestehende Liebesbeziehung in die Brüche.
- Wechsel im Umfeld: Im darauffolgenden April gab sie die Trennung von ihrem Management bekannt.
- Gesundheit: Nachdem ein gutartiger Tumor in einer Brust entdeckt wurde, ist nun ein weiterer in der anderen Brust aufgetaucht.
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Voller Terminkalender nach Rückkehr
Nach den zwei Wochen, die ihr laut eigener Schilderung sehr guttaten, wartet wieder ein dicht gedrängtes Programm. Bereits am Tag nach ihrer Rückkehr stand die Moderation einer Unterhaltungssendung an, zudem steht ein medizinischer Kontrolltermin bezüglich ihres Brusttumors bevor.
Schwere Rückschläge im Jahr
Für die Zukunft formulierte die Moderatorin den Vorsatz, sich die gewonnene Entspannung im Berufsalltag zu bewahren. Anstelle durchgehender Arbeitsphasen plant sie, sich künftig in jedem Quartal gezielte Ruhezeiten zum Auftanken freizuhalten.
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