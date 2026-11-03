TV-Streit: Ochsenknecht fordert 20.000 Euro vom Ex

Im neuen Reality-Format "Eating With My Ex VIP" auf Paramount+ kommt es zum offenen Schlagabtausch zwischen Natascha Ochsenknecht und ihrem früheren Lebensgefährten.

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Acht Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung sitzen sich Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli erstmals wieder für ein ausführliches Gespräch gegenüber. Die beiden führten von 2009 bis 2017 mit Unterbrechungen eine Partnerschaft. Während des Treffens wird schnell deutlich, dass zwischen den ehemaligen Partnern noch immer erhebliche Differenzen bestehen, die nie vollständig aufgearbeitet wurden.

Im Mittelpunkt des Streits stehen laut BILD finanzielle Forderungen. Natascha Ochsenknecht konfrontiert ihren Gegenüber mit einer konkreten Summe: "Wann bekomme ich meine 20.000 Euro wieder?" Hintergrund der Forderung ist ein früheres gemeinsames Geschäftsprojekt, bei dem Kekilli als Geschäftsführer einsteigen und Eigenkapital einbringen sollte. Laut Ochsenknecht sei dieser Betrag bis heute nicht geflossen. Kekilli reagiert überrascht über die Nennung der konkreten Summe vor laufenden Kameras und empfindet den Vorwurf als unangemessen. Ochsenknecht betont, dass es ihr um das gebrochene Versprechen gehe, zumal Kekilli miterlebt habe, wie hart sie nach ihrer Scheidung um finanzielle Stabilität kämpfen musste.

Vorwürfe wegen Kontaktabbruchs zur Familie

Neben den geschäftlichen Streitigkeiten spricht Ochsenknecht auch die emotionale Ebene nach der Trennung an. Während des Zusammenlebens in Berlin nahm Kekilli für Ochsenknechts drei Nachkommen aus ihrer Ehe mit Uwe Ochsenknecht eine wichtige Rolle ein, insbesondere zu Tochter Cheyenne bestand eine enge Verbindung. Dass Kekilli nach dem Auszug den Kontakt komplett einstellte, lastet ihm seine Ex-Partnerin schwer an.

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Ochsenknecht wirft ihm vor, als Bezugsperson verschwunden zu sein, obwohl er wusste, dass auch der leibliche Vater keinen Kontakt hielt. Kekilli entgegnet darauf, dass er sich gegenüber den Heranwachsenden primär als Freund verstanden habe, räumt jedoch ein, dass ihm der Abschied und der Auszug aus der gemeinsamen Wohnung damals schwergefallen seien. Die Beziehung war letztlich an einem Seitensprung des früheren Sportlers zerbrochen, den Kekilli rückblickend als einen seiner größten persönlichen Fehler einstuft.

Neue Partner im Fokus und Ausblick auf das TV-Format

Gegen Ende des Essens wechselt das Gespräch auf die aktuelle Lebenssituation der beiden. Kekilli, der seit 2019 mit Model Ina Maria Schnitzer liiert ist und mit ihr eine gemeinsame Tochter namens Kaia hat, bezweifelt Ochsenknechts Aussage über eine neue Partnerschaft. Sie hält ihr Privatleben bewusst aus den Medien fern, während Kekilli im Einzelinterview erklärt, er glaube ihr erst, wenn er den neuen Partner persönlich gesehen habe.

Cheyenne Ochsenknecht © Instagram

Das Format "Eating With My Ex VIP" bringt getrennte Promi-Paare an einen Tisch, an dem pro Gang gezielte Fragen serviert werden. In den drei Episoden der Produktion treffen unter anderem auch Raúl Richter und Vanessa Schmitt, Walentina Doronina und Kevin Saszik sowie Tommy Haas und Alessandra Meyer-Wölden aufeinander. Ebenso stellen sich Mario Basler und Doris Büld, Kader Loth und Ismet "Isi" Atli, Fabio Knez und Darya Strelnikova, Calvin Ogara und Emilie Pichottka sowie Gina Beckmann und Henna Urrehman der Konfrontation. Die weiteren Folgen werden am 10. und 17. November veröffentlicht.