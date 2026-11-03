Cathy Hummels dreist betrogen - es geht um 40.000 Euro!

Moderatorin Cathy Hummels sieht sich mit einem ominösen Kreditkartenbetrug konfrontiert. Auf ihrer Abrechnung tauchten rund 40 nie gebuchte Flüge und ein Schaden von 40.000 Euro auf.

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Moderatorin Cathy Hummels (38) ärgert sich seit etwa zwei Wochen mit unberechtigten Abbuchungen auf ihrer Platinum-Kreditkarte von American Express.

Was Beckenbauer damit zu tun hat

Auf einer Abrechnung entdeckte sie rund 40 Flüge, die sie nach eigenen Angaben nie selbst gebucht hat. Den Gesamtschaden schätzt Hummels auf circa 40.000 Euro. Besonders skurril ist ein First-Class-Flug nach Chicago im Wert von 7.146,28 Euro, der unter dem Namen von Joel Beckenbauer (26), dem Sohn der verstorbenen Fußballlegende Franz Beckenbauer (†78), verbucht war.

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Klärung durch den Kreditkartenanbieter

Überrascht von dem Eintrag verständigte Hummels umgehend die Sicherheitsabteilung von American Express. Eine Überprüfung ergab, dass der Sohn der Fußballlegende am betreffenden Tag tatsächlich geflogen ist, das Ticket jedoch eigenständig bezahlt hat. Wie sein Name dennoch auf Hummels’ Abrechnung gelangen konnte, bleibt unklar. Obwohl die Karte inzwischen gesperrt wurde und Prüfungen laufen, erhielt die Moderatorin zusätzlich Post von der Mahnabteilung, was bei ihr auf Unverständnis stieß.

Expertenschätzung zu KI-Betrug

Ein Experte für Zahlungsverkehr vermutet hinter dem Vorfall die zunehmende Raffinesse von Betrugsmaschen durch Künstliche Intelligenz im E-Commerce, berichtet die Bild.

Im vorliegenden Fall sehe es danach aus, als sei das Flugticket doppelt abgerechnet worden, was dem Anbieter hätte auffallen müssen. Während American Express mit Verweis auf den Datenschutz keine Details zu dem laufenden Vorgang nennt, blieb eine Anfrage bei Joel Beckenbauer bislang unbeantwortet.