Aufzug-Schreck für Nico Santos

Sänger Nico Santos ("Rooftop") hat eigenen Worten zufolge bei einem Videodreh mit Tänzern in einem Hotelaufzug eine besondere Angst verspürt.

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. Sie hätten nach der Tanzszene kurzzeitig im Fahrstuhl festgesteckt, sagte der 33-Jährige im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger.

Eigentlich hätten sie im laufenden Betrieb drehen wollen. Weil aber dadurch immer wieder andere Hotelgäste eingestiegen seien, habe man den Fahrstuhl zeitweise für den Dreh gestoppt, erzählte der Sänger weiter. Nach etwa drei Minuten seien sie mit dem Tanz fertig gewesen. Sie hätten schon geschwitzt und langsam gemerkt, wie die Scheiben beschlagen.

"Minispalt" im Aufzug

Das Problem sei dann gewesen, dass die Tür nicht aufgegangen sei, sagte Santos, der bürgerlich Nico Wellenbrink heißt. Durch einen "Minispalt" habe er seinem Manager vor der Aufzugtür zugerufen, sie endlich zu öffnen. "Das hat dann immer noch fünf Minuten gedauert". Er habe dann gemerkt, dass er etwas Angst vor engen Räumen habe. Im Gespräch mit Schöneberger sagte er dazu: "Das ist glaube ich so die einzige Angst, die ich dann bekommen habe".

Santos hat vergangene Woche sein neues Album "POV" veröffentlicht. Auf dem Doppelalbum mit 18 Songs zeigt er sich verletzlich und optimistisch zugleich. Mit der Platte geht er aktuell auch auf Tour.