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Helene Fischer: Geheim-Dreh zu ihrer Weihnachts-Show

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Helene Fischer
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Helene Fischer hat vor 12.000 Zuschauern ihre große Weihnachts-Show in der Düsseldorfer Messehalle aufgezeichnet. Die spektakuläre Sendung ist zu Weihnachten im TV zu sehen.
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Donnerstag, 25. Dezember, 20:15 Uhr, wird die Sendung im ORF ausgestrahlt. Die Aufzeichnung am Freitag- und Samstagabend dauerte rund vier Stunden und eröffnete ein starbesetztes Programm. Am Halloween-Wochenende waren die Zuschauer im Vorfeld gebeten worden, auf gruselige Kostüme zu verzichten. Um 19:20 Uhr ging es los, wobei kleine Zwangspausen für Optimierungen von Helene Fischer mit Humor überbrückt wurden.

Maßgeschneiderter Auftakt und Jubiläum

Die Sängerin eröffnete den Abend in einem maßgeschneiderten blauen Glitzer-Hosenanzug und präsentierte ihre neue Kurzhaarfrisur sowie den Hit "Heute Nacht". Bis zu zehnmal wechselte sie an diesem Abend ihr Outfit. Ein ganz besonderer Moment war die Feier ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums. Gemeinsam mit dem Grafen von Unheilig sang sie dessen Comeback-Hit "Wunderschön". Der Graf erklärte dazu, dass er sich dieses Duett immer gewünscht habe.

Unheilig
Unheilig © Getty Images

Duette und magische Momente

Auch mit der Kultband Die Prinzen stand Helene Fischer unter einer riesigen Krone auf der Bühne. Sänger Sebastian Krumbiegel scherzte, dass auch sie die Krone aufgesetzt bekommen hätten. Für internationales Flair sorgte Ronan Keating, der sich bereits auf seine Tournee 2027 freut.

Melissa Naschenweng
Melissa Naschenweng © Instagram

Auch Austro-Star Melissa Naschenweng war mit von der Partie. Zu bereits zweiten Mal seit 2023 ist sie bei der Weihnachts-Show mit von der Partie.

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Nina Chuba
Nina Chuba © Getty Images

Akrobatik und große Schlager-Stars

Popstar Nina Chuba performte mit Helene ihren Song "Unsicher", woraufhin die Gastgeberin ihr den Rat gab: "Man wird mit allem ein wenig entspannter und es wird immer schöner, das kann ich dir wirklich sagen." Gemeinsam mit den Akrobaten des Cirque-du-Soleil-Stücks "Alizé" ging es in einem goldenen Ring über die Bühne. Vor dem Finale holte Helene schließlich Roland Kaiser auf die Bühne, der seinen neuen Song "Immer weiter" präsentierte.

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