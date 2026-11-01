Abgetaucht: Wo ist Hollywood-Star Jack Nicholson?

Michael Douglas hat ein seltenes Update über seinen Hollywood-Kollegen Jack Nicholson gegeben. Die Neuigkeiten über den dreifachen Oscar-Preisträger interessieren Fans brennend.

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Schauspieler Michael Douglas äußerte sich im Rahmen der Promotion für seine Biografie "One Helluva Ride" über seine Beziehung zu Jack Nicholson. Im ersten Absatz wird direkt klar, worum es geht: Auf die Frage nach dem Star sagte Douglas laut "The Independent": "Ich würde gerne noch mit ihm Drehen, aber er arbeitet nicht mehr. Es geht ihm gut. Er hat sich nur zurückgezogen. Soviel weiß ich."

Michael Douglas © Getty Images for The Red Sea International Film Festival

Rückzug in den Ruhestand

Douglas führte weiter aus: " Wir sehen uns öfter in seinem Haus. Dort läuft er in seinen Slippern herum. Ich verstehe ihn - er hat sich das verdient. Er ist schließlich auch ein paar Jahre älter als ich" Douglas ist 82 Jahre alt, während Nicholson 89 Jahre zählt. Die beiden Legenden arbeiteten 1975 gemeinsam an dem Film "Einer flog über das Kuckucksnest", den Douglas produzierte und in dem Nicholson die Hauptrolle spielte.

Letzte Auftritte und Veröffentlichungen

Nicholsons letzter Spielfilm "Woher weißt du, dass es Liebe ist?" erschien im Jahr 2010 an der Seite von Reese Witherspoon, Paul Rudd und Owen Wilson. Zu seinen seltenen öffentlichen Auftritten gehörte die Feier zum 50. Jubiläum von "Saturday Night Live" im Februar 2025. Ein Jahr zuvor, im Januar 2025, teilte seine Tochter Lorraine Nicholson ein Foto mit ihrem Vater auf Instagram.

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Geburtstag im Kreis der Familie

Über die sozialen Medien von Lorraine wurde zudem im April ein Bild des Schauspielers in ihrer Instagram-Story geteilt, um seinen 89. Geburtstag zu feiern.