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Heidi Klum "eröffnet" Halloween in New York

René Wastler
von
Heidi Klum
© IMAGO/ZUMA Press
Wie in den vergangenen Jahren startet Heidi Klum am 31. Oktober traditionell mit dem Einschalten der Halloween-Beleuchtung am Empire State Building in New York in den Tag.
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Wie die Jahre zuvor ist der erste Termin von Model Heidi Klum am Samstag das Einschalten der Halloween-Beleuchtung am Empire State Building in New York. Noch im vergangenen Jahr zeigte sie sich bei dem Termin in einem kurzen Lackkleid, während sie das weltberühmte Wahrzeichen in diesem Jahr in einem weißen Blumendress von Designer Kilian Kerner in orange und grün erstrahlen lässt.

Heidi Klum
Heidi Klum © IMAGO/ZUMA Press

Hingucker im Blumendress

Das auffällige Kleid erweist sich mit seinem tiefen Dekolleté und dem extragroßen Beinschlitz als absoluter Hingucker vor den Kameras. Mit diesem traditionellen Auftakt läutet die Entertainerin jedes Jahr aufs Neue ihren absoluten Lieblingsfeiertag ein, bevor am Abend die große Jubiläumsfeier steigt.

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In diesem Jahr feiert Klum die 25. Ausgabe ihrer bekannten Party. Im Jahr 2025 sorgte sie als Medusa mit Schuppen und Schlangenkopf für Aufsehen, während Kaulitz als versteinerter Soldat erschien. In der Vergangenheit überzeugte die Gastgeberin bereits als Riesenwurm, Pfau oder E.T. Welches Kostüm sie diesmal tragen wird, bleibt bis dahin Top Secret.

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