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Ian Gillan

Drama um Deep Purple: Sänger im Spital

René Wastler
von
Ian Gillan von Deep Purple
© EPA
Die Kult-Rockband Deep Purple muss zwei geplante Konzerte kurzfristig absagen. Grund für die Absage ist ein medizinischer Notfall bei Sänger Ian Gillan.
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Erst vor kurzem rockten sie in alter Form in der Wiener Stadthalle. Jetzt haben Deep Purple großer Enttäuschung bekanntgegeben, dass sie nicht wie geplant auftreten kann. Betroffen von der Absage sind das Konzert Samstag in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig sowie der Auftritt Sonntagabend in der Sporthalle Hamburg. Grund dafür ist ein medizinischer Notfall bei Frontmann Ian Gillan, der zu seiner aktuellen Krankenhauseinlieferung geführt hat.

Deep Purple
Deep Purple © EPA

Fokus liegt auf Ersatzterminen

Die Musiker betonten, dass sie die Enttäuschung der Fans über die kurzfristige Nachricht teilen. Deep Purple und ihr Team arbeiten nun intensiv daran, einen passenden Zeitpunkt für die Nachholtermine beider Shows zu finden.

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Tickets behalten ihre Gültigkeit

Für alle Fans gibt es zumindest in einer Hinsicht Gewissheit bezüglich der gekauften Eintrittskarten. Sämtliche erworbenen Tickets bleiben auch für die verschobenen Ausweichtermine weiterhin gültig. Mit den Worten "With the greatest love and respect" schickte die Band abschließend Grüße an ihre Anhänger.

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