Heidi Klum teilt letzten Hinweis auf ihr Kostüm

Kurz vor ihrer 25. Halloween-Party in New York sorgt Heidi Klum mit einem letzten Hinweis für Spekulationen. Zudem stellt sie klar, dass Ehemann Tom Kaulitz beim Kostüm kein Mitspracherecht hat.

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Das Model teilt einen Tag vor ihrem Event auf Instagram zwei Bilder, die an einen Mund mit blasigen und unansehnlichen Zähnen erinnern. "Euer letzter Hinweis … Wir sehen uns", schrieb Klum zu den Fotos. In den Kommentaren tippen die Fans bereits fleißig auf Figuren wie Monstro Elisasue aus "The Substance", einen Clicker aus "The Last of Us" oder Vecna aus "Stranger Things". Bereits seit dem 24. Oktober baute Klum die Spannung mit Prothesen, glänzenden Teilen und einem schwarzen Gestell auf.

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Menschlicher Körper sprengt Grenzen

Im Gespräch mit "USA Today" verriet Klum lediglich, dass ihr Körper in eine Form passen werde, in die ein menschlicher Körper normalerweise nicht passen würde. Ihr Maskenbildner Mike Marino sprach sogar von einem der aufwendigsten Kostüme, die je gemacht wurden, während Klum gegenüber "Parade" ein blutiges Outfit versprach. Dass jemand im gleichen Look erscheint, schließt sie aus. Auch Ehemann Tom Kaulitz hat dabei kein Mitspracherecht. "Tom hat definitiv kein Mitspracherecht bei der Partnerkostümwahl oder überhaupt bei Kostümen", betonte Klum.

Heidi Klum schockt mit Horror-Kostüm © oe24

Enormer Aufwand jedes Jahr

Für die Verwandlung verbringt Klum mehr Zeit mit dem Fertigmachen als auf der eigentlichen Feier. Ein Jahr Pause kommt für sie jedoch keineswegs infrage. Wie ernst sie die Feierlichkeiten nimmt, bewies sie 2013, als sie trotz eines dreitägigen Krankenhausaufenthalts direkt nach der Entlassung als alte Frau verkleidet feierte. Nur während der Corona-Pandemie musste das Model zweimal aussetzen und veröffentlichte stattdessen Gruselvideos.

Jubiläum in New York

In diesem Jahr feiert Klum die 25. Ausgabe ihrer bekannten Party. Im Jahr 2025 sorgte sie als Medusa mit Schuppen und Schlangenkopf für Aufsehen, während Kaulitz als versteinerter Soldat erschien. In der Vergangenheit überzeugte die Gastgeberin bereits als Riesenwurm, Pfau oder E.T.