Schock-Fund bei Meghans Vater: FBI eingeschaltet

Neue brisante Vorwürfe gegen Thomas Markle Sr., den Vater von Herzogin Meghan (45): In einem von ihm gemieteten Lagerraum in Mexiko sollen zahlreiche verdächtige Fotos, Magazine und Datenträger entdeckt worden sein.

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Der rund 1,5 mal drei Meter große Lagerraum befindet sich in Rosarito Beach in Mexiko. Nach Angaben der "Daily Mail" hatte Markle ihn bereits 2017 angemietet, seine Mietzahlungen allerdings seit rund zwei Jahren nicht mehr geleistet. Dadurch erhielt die Zeitung nach eigenen Angaben Zugang zu dem Raum.

Hunderte Bilder und zahlreiche Datenträger

In insgesamt 20 Kartons sollen die Reporter eine Vielzahl persönlicher Gegenstände gefunden haben. Neben Briefen, Erinnerungsstücken und privaten Fotos befanden sich darunter auch Magazine mit Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs sowie Bücher über Pädophilie.

Besonders brisant sind die zahlreichen technischen Geräte und Speichermedien: Laut "Daily Mail" wurden mehr als 50 Videokassetten, sieben aus Computern ausgebaute Festplatten, mehrere USB-Sticks, Digitalkameras und Computer entdeckt. Was sich auf den Datenträgern befindet, ist bislang nicht bekannt.

Die Zeitung berichtet außerdem von Fotos mit auffallend jung aussehenden weiblichen Personen. Sie betont allerdings ausdrücklich, dass es keine Belege dafür gebe, dass Markle mit einer der abgebildeten Personen sexuelle Kontakte gehabt habe. Zu den neuen Vorwürfen hat sich Markle bislang nicht öffentlich geäußert.

Bereits zuvor schwere Anschuldigungen

Markles Sohn Thomas Jr. hatte zuvor erklärt, auf den Philippinen in Kisten seines Vaters Hunderte, möglicherweise sogar Tausende Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs entdeckt zu haben. © Getty Images

Die neuen Enthüllungen kommen nur wenige Tage nach weiteren Vorwürfen aus der Familie. Markles Sohn Thomas Jr. (60) hatte zuvor erklärt, auf den Philippinen in Kisten seines Vaters Hunderte, möglicherweise sogar Tausende Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs entdeckt zu haben.

Er habe daraufhin die Polizei und das FBI eingeschaltet. Die Behörden befassen sich mit den Vorwürfen. Thomas Markle bestreitet die Anschuldigungen.

Ob die Funde auf den Philippinen und im mexikanischen Lagerraum miteinander in Zusammenhang stehen, ist bislang nicht geklärt. Auch der Inhalt der sichergestellten beziehungsweise entdeckten Datenträger muss noch untersucht werden.

Meghan-Vater lebt inzwischen in Florida

Thomas Markle befindet sich derzeit in einer Reha-Einrichtung in Florida. Nach der Amputation seines linken Beins muss der 82-Jährige das Gehen wieder neu erlernen.

Die aktuellen Berichte werfen nun weitere Fragen über seine Vergangenheit auf. Ob die entdeckten Gegenstände tatsächlich strafrechtlich relevante Inhalte enthalten und welche Konsequenzen sich daraus ergeben könnten, müssen die zuständigen Behörden klären.