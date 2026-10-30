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Nach Halloween

Heidi Klum: Liebes-Tour & 'Wetten, dass..?'!

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Eine Frau und ein Mann lächeln zusammen auf einem pinken Teppich bei einer Veranstaltung.
© WireImage
Heidi wird am 31. Oktober wieder alle Blicke auf sich ziehen, wenn sie ihr diesjähriges Halloween-Kostüm enthüllt. Ihr Ehemann Tom Kaulitz kann erstmals nicht dabei sein, dafür wird Klum ihm nach der großen Party hinterher reisen.
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Monatelang tüftelten die besten Maskenbildner und Kostümkünstler an Heidi Klums neuem Meisterwerk, doch diesmal galt die volle Aufmerksamkeit nur einem Solo-Kostüm. Dass das Glamour-Paar heuer getrennte Wege gehen muss, hat einen triftigen Grund: Tom Kaulitz befindet sich zeitgleich mit seiner Erfolgsband Tokio Hotel mitten im Start ihrer mit Spannung erwarteten Europa-Tournee. Aus diesem Grund feiert die Party-Gastgeberin ihre legendäre Party erstmals ohne ihren ständigen Begleiter, der sie in den vergangenen Jahren als Shrek oder zerfleischter Astronaut treu flankierte.

Zwei Personen in aufwendigen Alien- und Astronauten-Kostümen bei einer Halloween-Party.
Klum mit Kaulitz zu Halloween. © FilmMagic

Lange müssen die Eheleute die räumliche Distanz jedoch nicht aushalten. Unmittelbar nach dem Ende der rauschenden Partynacht packt das Model ihre Koffer und steigt direkt in das nächste Flugzeug, um ihrem Liebsten hinterherzureisen. Trotz prall gefüllter Terminkalender setzen beide alles daran, jede freie Minute gemeinsam zu verbringen und sich gegenseitig den Rücken zu stärken.

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"Liebe es, die Jungs auf der Bühne zu sehen"

Für Heidi Klum steht fest, dass sie ihren Ehemann bei so vielen Konzerten wie möglich aus der ersten Reihe anfeuern wird. Gegenüber der "Bild"-Zeitung schwärmte sie voller Vorfreude über die anstehende Reisebegleitung: "Ich liebe es, die Jungs auf der Bühne zu sehen! Wir verbringen einfach unglaublich gerne Zeit miteinander, und wenn es mein Terminkalender erlaubt, bin ich natürlich am liebsten an Toms Seite. Ich freue mich besonders auf die Musik, die Fans und darauf, mit meinem Mann gemeinsam neue Erinnerungen zu sammeln."

Dass ihr Herz trotz des Halloween-Stresses bereits bei der Band weilt, bewies sie beim Tourauftakt in London am Mittwoch, dem 28. Oktober. Weil sie wegen der letzten Proben nicht persönlich vor Ort sein konnte, schickte sie eine liebevolle Überraschung in die britische Metropole: Ein riesiges Meer aus roten Herzluftballons erreichte Tom und seinen Zwillingsbruder Bill, die die rührende Geste stolz auf ihren Social-Media-Kanälen präsentierten.

Nächster Coup: Heidi unterstützt Tokio Hotel bei "Wetten, dass..?"

Nach der ausgedehnten Liebes-Tournee wartet bereits der nächste gigantische Meilenstein auf das Promi-Paar. Am 5. Dezember schreiben Tom und Bill Kaulitz Fernsehgeschichte, wenn die Zwillinge ihre mit Spannung erwartete Moderationspremiere bei der Neuauflage von "Wetten, dass..?" feiern.

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Mama Máxima und Tochter Amalia - Königin und Kronprinzessin der Niederlande bezaubern vor einem Galadinner in festlichen Roben.

© Getty Images

Für Heidi Klum ist es eine Selbstverständlichkeit, diesen historischen Karriereschritt hautnah im Studio mitzuerleben: Die GNTM-Chefin wird live vor Ort sein, um ihren Ehemann bei der größten TV-Show des Jahres von den Zuschauerbänken aus anzufeuern.

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