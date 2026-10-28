Lilly Becker: So finanziert sie ihr neues Luxusleben

Das niederländische Model stellt sein Leben nach einer Trennung völlig neu auf. Nach vier gemeinsamen Jahren ist die Beziehung zu dem Düsseldorfer Sportmanager Thorsten Weck beendet, wie Lilly Becker nun öffentlich bestätigte.

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Die Trennung zwischen Lilly Becker (50) und Thorsten Weck (57) erfolgte offenbar ohne böses Blut. Das Model bestätigte das Liebes-Aus gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail". Auch Weck äußerte sich gegenüber dem Magazin "BUNTE" betont versöhnlich und erklärte, dass man sich in aller Freundschaft getrennt habe und er Lilly für ihre Zukunft nur das Beste wünsche. Am Rande einer Modenschau in London sprach Becker offen über ihren aktuellen Beziehungsstatus und machte klar, dass eine neue Partnerschaft derzeit keine Priorität habe.

Sie habe mit dem Thema vorerst abgeschlossen und suche nicht aktiv nach einem Partner. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass sie mit britischen Männern ohnehin kein Glück habe. Stattdessen setzt die frühere Ehefrau von Tennis-Legende Boris Becker nun voll auf ihre persönliche Unabhängigkeit und ordnet dafür sowohl ihr privates als auch ihr berufliches Umfeld komplett neu.

Überraschende Rückkehr in die britische Metropole

Gemeinsam mit ihrem Sohn Amadeus hat Lilly Becker ihren Lebensmittelpunkt wieder nach London verlegt. Dieser Umzug sorgt in Branchenkreisen für Überraschung, da sie die englische Hauptstadt erst vor rund einem Jahr verlassen hatte. Damals hatte sie im Podcast "Driven Women" noch offen darüber geklagt, dass das Leben in der Metropole für sie als alleinerziehende Mutter schlichtweg zu teuer geworden sei.

Lilly Becker und Thorsten Weck waren vier Jahre lang ein Paar. © Getty Images

Nun wagt sie dennoch den Schritt zurück in eine der kostspieligsten Städte Europas. Wie sie diesen teuren Lebensstil künftig finanzieren will, wirft bei Beobachtern Fragen auf, da Becker in der Vergangenheit immer wieder öffentlich mit wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte.

Neue Plattform für finanzielle Unabhängigkeit von Frauen

Beruflich wagt Lilly Becker den Schritt in das Beratungs- und Lifestyle-Segment. Auf ihrer neu gestalteten Website präsentiert sie sich als Lifestyle-Expertin und wirbt für luxuriöse Nachhaltigkeit, bei der bewusster Konsum und stilvolles Wohnen harmonieren sollen. Sie vertritt die Auffassung, dass ein gehobener Lebensstil keineswegs bedeuten müsse, eigene Werte zu opfern.

Das Star-Foto des Tages 1 / 7 Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl. © Instagram Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look © Getty Images Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert! © Instagram

Darüber hinaus hat sie das Projekt "HER NEXT MOVE" ins Leben gerufen. Mit dieser Initiative möchte sie Frauen dabei begleiten und unterstützen, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Trotz ihrer eigenen, oft turbulenten Finanzgeschichte will Becker nun als Mutmacherin fungieren und anderen Frauen vermitteln, wie man die eigenen Finanzen selbstbestimmt in die Hand nimmt.