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Laura Müller: Spott für Halloween-Kostüm

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Laura Müller mit Michael Wendler kurz nach dem Kennenlernen 2019
© Getty Images
Mit einem freizügigen Party-Look löst Laura Müller im Netz Diskussionen aus: Für ihr knallpinkes Kostüm erntet die Ehefrau von Michael Wendler heftige Kritik ihrer Follower.
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Während am Samstag offiziell Halloween gefeiert wird, besuchte Laura Müller bereits am vergangenen Wochenende eine vorzeitige Feier im "DAER Nightclub und Dayclub" im Süden Floridas.

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Die 26-jährige Ehefrau von Michael Wendler wählte dafür ein knallpinkes Outfit, das aus einem sehr knapp geschnittenen Top, einem kurzen Rock, Armstulpen und einer kleinen Handtasche bestand. Dabei zeigte sie ihren Bauch und betonte nach ihrer Brustvergrößerung ihr Dekolleté.

Laura Müller auf Instagram
Laura Müller auf Instagram © Instagram

Knappes Outfit im Club

Unter dem veröffentlichten Videoclip entbrannte rasch eine Debatte über die Themenwahl der Verkleidung. Viele Nutzer bemängelten, dass das Styling keinen schaurigen Charakter aufweise:

  • Fehlender Gruselbezug: Ein Follower fragte "Wo ist das jetzt Halloween?", während ein anderer kommentierte: "Halloween? Eher OnlyFans Event".
  • Kritik an der Kleidungswahl: Nutzer schrieben "Einfach nur billig" sowie "Absolut n***ig. Sorry. Schön ist anders".
  • Fokus auf Äußerlichkeiten: Ein User merkte kritisch an: "Wenn man sich nur noch auf die Brüste fokussiert...."

Harte Reaktionen im Netz

Neben dem Outfit geriet auch ihre veränderte Oberweite in den Fokus der Kommentare. Ein Follower schrieb: "Ist ja dein Körper, aber diesen Arzt würde ich verklagen. Baut dir die Möpse ans Schlüsselbein… ich finde es sieht Scheiße aus!", während ein weiterer von künstlichen "Katastrophenbällen" sprach.

Das Star-Foto des Tages

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Familienfoto aus dem Hause Brosnan

Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl.

© Instagram

Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look

Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look

© Getty Images

Frau mit Lockenwicklern dekoriert Gebäck an einem Küchentisch mit Zutaten und Snacks.

Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert!

© Instagram

Debatte um ihre Oberweite

Gleichzeitig meldeten sich Stimmen zu Wort, die das Erscheinungsbild verteidigten und dafür plädierten, die Darstellerin nach ihren eigenen Vorstellungen gewähren zu lassen. Eine Nutzerin hielt den Kritikern entgegen: "Warum scrollt man nicht weiter, wenn es einem nicht gefällt."

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