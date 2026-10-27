Doku abgebrochen: Streit zwischen Jimi & Yeliz eskaliert

In ihrer Reality-Doku eskaliert der Konflikt zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht.

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In der sechsten Folge der Doku-Reihe "Yeliz & Jimi – We Are Family?!", die auf Sky, Wow und RTL+ abrufbar ist, zeigt sich das Ausmaß der Spannungen zwischen den früheren Partnern.

Hintergründe der langen Drehpause

Bereits vor der Ausstrahlung hatte Jimi Blue Ochsenknecht öffentlich gemacht, dass die Dreharbeiten für ein bis zwei Monate unterbrochen werden mussten. Auslöser für den Stillstand war ein tiefgreifender Streit, der das Eingreifen einer professionellen Mediatorin erforderte.

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen steht das Wohl der vierjährigen Tochter Snow sowie ungeklärte finanzielle Verpflichtungen. Die wesentlichen Konfliktfelder lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Offene Geldforderungen: Verhandelt werden strittige Unterhaltszahlungen und geteilte Ausgaben einer Reise nach Hawaii.

Emotionaler Rückzug: Yeliz Koc kritisiert, dass der Vater sich nach Phasen der Annäherung distanziere, was das Kind verunsichere.

Kommunikationsprobleme: Während er schildert, bei Kontaktversuchen abgeblockt worden zu sein, verweigerte sie zeitweise Telefonate.

Finanzen belasten das Verhältnis

Besonders die finanzielle Komponente heizt die Stimmung an. Die Mutter wirft ihrem Ex-Partner vor, Zahlungen seit Jahren hinterherlaufen zu müssen. Der Schauspieler bestreitet offene Beträge nicht grundsätzlich, führt Verzögerungen jedoch auf Kontoprobleme sowie verlorene Unterlagen und Bankkarten zurück. Zudem interpretiert er ihr Verhalten so, dass persönliche Treffen mit der Tochter an die Begleichung der Schulden gekoppelt seien, während sie auf verlässliche Strukturen für das Kind beharrt.

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Eskalation bei der Mediation

Das zur Streitschlichtung anberaumte Mediationsgespräch sollte bei klar vereinbartem respektvollem Umgang Lösungen bringen, geriet jedoch vollends aus den Fugen. Nach erneuten Diskussionen über das Geld forderte sie: "Gib mir doch einfach mein Geld wieder und dann wäre das Thema vom Fenster." Als ihr Gegenüber Erklärungen ansetzte, bezeichnete sie ihn als Lügner und warf das Wort "Loser" in den Raum. Schließlich verlangte sie: "Lass uns doch vor Gericht treffen, dann klären wir da alles." Auf die Ermahnung der Mediatorin reagierte sie mit den Worten: "Ich scheiß auf diese Regeln." Die Sitzung wurde daraufhin unterbrochen.