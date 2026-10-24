Oliver Pocher spricht über Amira Alys Baby

Oliver Pocher hat sich in seinem Podcast über die bevorstehende Geburt seiner Ex-Frau Amira Aly geäußert, milde Töne angeschlagen und Einblicke in die erweiterte Patchwork-Familie gegeben.

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In der neuen Folge seines Podcasts "Patchwork Boys" sprach Oliver Pocher, 48, mit Sänger Pietro Lombardi, 34, über den anstehenden Nachwuchs seiner Ex-Frau Amira Aly, 34. Diese erwartet mit ihrem Lebensgefährten, ProSieben-Moderator Christian Düren, 36, ihre erste gemeinsame Tochter, die aus medizinischen Gründen per Kaiserschnitt zur Welt gebracht wird. Mit Pocher hat Amira Aly bereits zwei fünf und sechs Jahre alte Söhne.

Milde Töne nach dem Rosenkrieg

Pocher schlug in dem Gespräch überraschend milde Töne an und sagte: "Hoffen wir, dass das alles gut läuft." Er wünsche "nur das Beste" und blickte auf das neue Halbgeschwisterchen für seine Söhne: "Dann gibt es ein neues Kind in der Patchwork-Konstellation, dann sind wir zu acht. (…) Weihnachten wird es auf jeden Fall voll." Nach einem zuvor langjährigen Rosenkrieg und öffentlicher Kritik, weil er nicht persönlich über die Schwangerschaft informiert worden war, hält der Comedian ein gemeinsames Weihnachtsfest damit offenbar für denkbar. Aus seiner ersten Ehe mit Sandy Meyer-Wölden, 43, hat Pocher drei weitere Kinder – Tochter Nayla, 16, und Zwillingssöhne, 15.

Oliver Pocher mit Ex-Frau Amira © getty images

Zuckersüße Geste der Söhne

Die Geburt von Amiras Baby bedeute laut Pocher zwar eine "sensible Phase" für ihre gemeinsamen Söhne, doch gleichzeitig berichtete er von einem "zuckersüßen" Erlebnis mit den Jungs. Da Amira Aly bekanntermaßen ein riesiger Weihnachtsfan ist, habe sie mit den Kindern bereits im September Plätzchen gebacken. Sein größerer Sohn habe dabei auch Kekse für ihn gebacken und ihn angerufen, damit er sie abholen könne, zeigte sich Pocher gerührt. Amira Aly meldete sich am Freitag unterdessen aus einem Freizeitpark und berichtete von ihrem Besuch des "Movie Parks" in Bottrop trotz fortgeschrittener Schwangerschaft.

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Klarstellung zu Liebesgerüchten

In der neuen Podcast-Folge äußerte sich Pocher zudem zu jüngsten Liebesgerüchten um Reality-Star Gaby Alves. Dabei stellte der Entertainer unmissverständlich klar, dass er aktuell Single und nicht verliebt ist.