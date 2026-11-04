oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Konzert-Hit

Peter Cornelius zündet Triplepack in der Stadthalle

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein Mann spielt E-Gitarre und singt auf einer Bühne mit Musik-Equipment im Hintergrund.
© Thomas Zeidler
75 und kein bisschen leise. Peter Cornelius liefert Donnerstag, Freitag und Samstag in der Wiener Stadthalle F die Werkschau "Glassplitter" rund um ewige Hits wie "Reif für die Insel" oder "Du entschuldige i kenn di"
OE24 auf Google bevorzugen

"Eine schöne Auszeichnung, aber sie klingt ernster und dramatischer als ich sie wahrnehme." Im März erhielt Peter Cornelius den Amadeus Award für sein Lebenswerk. Jetzt bestätigt er die Ehre mit einem Triplepack in Wien. Donnerstag, Freitag und Samstag rockt Cornelius die Wiener Stadthalle F. Es gibt nur mehr ganz wenige Restkarten.

Auch interessant

James Blunt: Irre Aktionen für neues Album

Michael Jackson bricht historischen Streaming-Rekord

Tote Pop-Queen: Neuer Song von Bonnie Tyler kommt

Ein Musiker spielt auf der Bühne Gitarre und singt ins Mikrofon, Bühnenlicht im Hintergrund.
Ausuferndes Gitarrenspiel und alle Hits: Peter Cornelius live. © Thomas Zeidler

Vom Opener mit dem aktuellen Hit "Zeitlos" bis zum Finale mit dem ewigen Austropop-Hadern "Du entschuldige i kenn di" liefert der auch schon 75-jährige Liedermacher eine 20 Songs starke Werkschau der 53-jährigen Erfolgs-Karriere, die ja 1973 mit dem Triumph bei der ORF-Talente-Wettbewerb "Show-.Chance" seinen steilen Anfang nahm. Der Siegestitel "Die Wolk’n" steht jetzt ebenso auf der Setlist wie seine Ausflüge in den Schlager-Pop ("Der Kaffee ist fertig") oder der Revoluzzer-Song „Die unbequemen Freund".

Zwei ältere Männer spielen E-Gitarre auf einer Bühne im Scheinwerferlicht.
Peter Cornelius zündet die größten Klassiker seiner 53-jährigen Karriere. © Thomas Zeidler

Bei ausuferndem Gitarrespiel rund um die Highlights der aktuellen CD "Glassplitter" kommen natürlich auch die Hits nicht zu kurz. Von "Süchtig" über "Ganz Wien hat den Blues" oder "Segel in Wind" bis "Reif für die Insel". Ein Motto, das für Cornelius freilich noch nicht gilt. 2027 legt er u.a. mit einem Doppelpack in München (April) und dem Linz-Gastspiel bei Klassik am Dom (17. Juli) nach.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bestes Restaurant Österreichs hat neuen Küchenchef

Schmerzhafter Stillstart: So geht es Amira nach Geburt

Marchfelderhof: Lugners feiern, Jazz Gitti klaut Gansl

Christian Mucha: Nieren-OP nach Schmerz-Hölle!

Ehe-Aus bei Fadi und Ines Merza

Hochmair & Schallenberg: Liebes-Show im MAK

Opernball-Aus für TV-Liebling Lilian Klebow

Promi-Auflauf im Chalet: Stars sammeln 200.000 €

Victoria Swarovski: Heißer Look im Hotel Sacher

Lebensbedrohlich! Medizinischer Notfall bei Amira Aly