Peter Cornelius zündet Triplepack in der Stadthalle

75 und kein bisschen leise. Peter Cornelius liefert Donnerstag, Freitag und Samstag in der Wiener Stadthalle F die Werkschau "Glassplitter" rund um ewige Hits wie "Reif für die Insel" oder "Du entschuldige i kenn di"

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"Eine schöne Auszeichnung, aber sie klingt ernster und dramatischer als ich sie wahrnehme." Im März erhielt Peter Cornelius den Amadeus Award für sein Lebenswerk. Jetzt bestätigt er die Ehre mit einem Triplepack in Wien. Donnerstag, Freitag und Samstag rockt Cornelius die Wiener Stadthalle F. Es gibt nur mehr ganz wenige Restkarten.

Ausuferndes Gitarrenspiel und alle Hits: Peter Cornelius live. © Thomas Zeidler

Vom Opener mit dem aktuellen Hit "Zeitlos" bis zum Finale mit dem ewigen Austropop-Hadern "Du entschuldige i kenn di" liefert der auch schon 75-jährige Liedermacher eine 20 Songs starke Werkschau der 53-jährigen Erfolgs-Karriere, die ja 1973 mit dem Triumph bei der ORF-Talente-Wettbewerb "Show-.Chance" seinen steilen Anfang nahm. Der Siegestitel "Die Wolk’n" steht jetzt ebenso auf der Setlist wie seine Ausflüge in den Schlager-Pop ("Der Kaffee ist fertig") oder der Revoluzzer-Song „Die unbequemen Freund".

Peter Cornelius zündet die größten Klassiker seiner 53-jährigen Karriere. © Thomas Zeidler

Bei ausuferndem Gitarrespiel rund um die Highlights der aktuellen CD "Glassplitter" kommen natürlich auch die Hits nicht zu kurz. Von "Süchtig" über "Ganz Wien hat den Blues" oder "Segel in Wind" bis "Reif für die Insel". Ein Motto, das für Cornelius freilich noch nicht gilt. 2027 legt er u.a. mit einem Doppelpack in München (April) und dem Linz-Gastspiel bei Klassik am Dom (17. Juli) nach.