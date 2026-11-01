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Tote Pop-Queen: Neuer Song von Bonnie Tyler kommt

Phillip Platzer
von
Frau mit blondem Haar singt auf einer Bühne und hält ein Mikrofon, Hintergrund orange beleuchtet.
© EPA
Am 8. Juli verstarb Pop-Ikone Bonnie Tyler mit 75 Jahren. Nun wird mit "Love, Light and Peace" ihr allerletzter Song veröffentlicht.
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Der plötzliche Tod von Pop-Ikone Bonnie Tyler am 8. Juli mit 75 Jahren hat Musikfans weltweit schockiert. Doch ihr musikalisches Werk geht weiter, wie nun bekannt wurde.

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"Unser erster Wunsch zu Weihnachten wäre gewesen, dass Bonnie selbst hier ist, um euch diesen neuen Song vorzustellen. "Love, Light and Peace" ist der letzte Song, den Bonnie jemals aufgenommen hat. Er erscheint am 13. November", heißt es auf der Facebook-Seite von Tyler.

Aufgenommen im vergangenen Winter, geschrieben von Chrissie Hammond und Terry Britten sowie produziert von Britten und David Mackay, endet das Lied mit Bonnies Abschied: "An alle, gute Nacht."

Das Lied markiert den endgültigen Schlusspunkt einer beeindruckenden Karriere und lässt die Künstlerin noch einmal durch ihre unverkennbare Stimme musikalisch aufleben.

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