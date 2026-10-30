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Keine Show!

Konzert-Drama um U2 in Wien

Thomas Zeidler-Künz
von
Vier Männer in Anzügen gehen am Strand durchs flache Wasser, blauer Himmel im Hintergrund.
© Spotify
Schon wieder nix mit U2 in Wien. Die Megaband rockt auch 2027 wieder an Österreich vorbei, weil das Happel-Stadion längst nicht mehr dem internationalen Standard entspricht!
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Stockholm, Paris, Lissabon, Amsterdam, London, Berlin und Mailand - aber schon wieder nicht in Wien - das sind die Tourpläne von U2 unter dem Motto "The Greatest Show On Earth" für 2027. Und Österreich geht mal wieder leer aus, so wie schon bei den letzten drei Europa-Tourneen! Zuletzt spielten U2 vor einer halben Ewigkeit im Happel-Stadion auf, am 30. August 2010 nämlich. Die 72.000 Besucher bei der 360-Grad-Show gelten noch immer als Stadion-Rekord! Trotzdem gibt’s seitdem keine Österreich-Zugabe.

Mehr noch: 2027 lassen nicht nur U2 Wien aus - aktuell ist noch KEIN EINZIGES Konzert im Happel fixiert:

Weil das 1986 eröffnete Happel-Stadion längst nicht mehr dem internationalen Standard entspricht: beschämende Sanitäreinrichtungen, unterirdische WLAN-Anbindung und eine an Volkschul-Turnsäle gemahnende Künstler-Garderobensituation. Dazu ist die Kapazität von nur rund 60.000 Besuchern auch eher suboptimal.

Sänger steht am Mikrofon auf einer Konzertbühne mit Schlagzeug im Hintergrund.
U2 © Zeidler

Superstars meiden Wiener Stadion

Kein Wunder, dass schon heuer Topstars wie Bruno Mars, BTS, Guns N’ Roses, Bad Bunny, The Weeknd und sogar die Austro-Dauerbrenner von Metallica bei ihren Stadion-Tourneen einen weiten Bogen um Wien machten. 2027 rocken u. a. Oasis, Harry Styles oder Noah Kahan am Happel-Stadion vorbei – und jetzt auch noch U2.

Eine Chance für U2 in Wien gibt es aber noch. Mit der neuen CD "Carnaval De Luz" im Rücken wollen Bono und Co. 2028 noch eine Konzert-Runde in Europa drauflegen, vielleicht ja doch noch im Happel.

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