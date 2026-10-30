U2 gehen auf Tour - kommen aber nicht nach Wien

Die irische Rockband U2 hat für das kommende Jahr mehrere Konzerte in Europa angekündigt - eines davon in Deutschland.

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Am 30. Juni tritt die Band um Frontmann Bono im Olympiastadion auf, wie der Veranstalter Live Nation ankündigte. Österreich findet sich dagegen nicht unter den Terminen. Der Vorverkauf für die Tickets startet laut Angaben von Live Nation am 6. November.

In Europa ist die Band bei ihrer "The Greatest Show On Earth World Tour" auch in Paris, London, Mailand, Lissabon und Amsterdam zu sehen. Los geht es in Europa am 26. April in Stockholm. Die ersten Konzerte in Lateinamerika, die im Februar und März über die Bühne gehen, waren laut Live Nation sofort ausverkauft. Aufgrund der Nachfrage wurden zusätzliche Termine in Mexiko-Stadt, São Paulo und Buenos Aires angesetzt. Die Nordamerika-Termine sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

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U2 veröffentlichen am 13. November "Carnaval De Luz", ihr 16. Studioalbum und das erste Album mit neuem Material seit neun Jahren. Zugleich erscheint das neue Album im 50. Jahr der Bandgeschichte von U2. Wie im September zudem bekannt wurde, ist die im August gestorbene Dolly Parton auf dem neuen Album zu hören. Nach Angaben von Universal Music ist es Partons "letzte aufgenommene Gesangsperformance".