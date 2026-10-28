oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Festival

Frequency 2027: Pitbull bestätigt & alle Infos

Judith Leopold
von
Pitbull singt auf einer Bühne, begleitet von zwei Tänzerinnen in glitzernden Outfits.
© Getty Images
Mit Pitbull steht der dritte Headliner für das Frequency Festival fest: Der Veranstalter präsentierte die Tageseinteilung der Acts und startete zeitgleich den Verkauf der Tageskarten.
OE24 auf Google bevorzugen

Vom Donnerstag, 19. August 2027, bis Samstag, 21. August 2027, findet in St. Pölten das nächste Frequency Festival statt.

Auch interessant

U2: Fans zittern um Wien-Konzert

ESC-Absage: Auch dieses Land tritt nicht an

Lindemann: Fan-Proteste wegen Wien-Show!

Aufteilung steht

Mit US-Künstler Pitbull wurde am Mittwoch der dritte Headliner für das Großevent offiziell bestätigt. Zeitgleich mit der Verpflichtung des Musikers veröffentlichte die Festivalleitung die konkrete Tagesaufteilung für die verschiedenen Bühnen.

Das Star-Foto des Tages

1 / 7

Familienfoto aus dem Hause Brosnan

Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl.

© Instagram

Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look

Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look

© Getty Images

Frau mit Lockenwicklern dekoriert Gebäck an einem Küchentisch mit Zutaten und Snacks.

Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert!

© Instagram

Vorverkauf für Einzeltickets gestartet

Zusammen mit der Bekanntgabe fiel der Startschuss für eine neue Vorverkaufsphase: Ab sofort können sich Musikfans neben den regulären Festivalpässen auch Tageskarten sichern. Für Interessierte an Pässen für alle Tage gilt eine Frist, da diese noch bis Freitag in der aktuellen Preisstufe erhältlich sind.

Das Programm

Die Künstlerinnen und Künstler verteilen sich über die drei Festivaltage auf ein abwechslungsreiches Line-up:

  • Donnerstag: Neben Headliner Pitbull sind Bibiza, SSIO, Mark Forster, Vengaboys, Sub Focus, Blumengarten, Greeen, Mathea und Mariybu angekündigt.
  • Freitag: Das Aufgebot umfasst Cro, Dominic Fike, Finch, Giant Rooks, Lafee, Ivo Martin, Eli Preiss, Ok.Danke.Tschüss sowie Benno, während auf der Electronic Green Stage Brutalismus3000 und DJ Gigola auflegen.
  • Samstag: Für den finalen Tag stehen AnnenMayKantereit, Tokio Hotel, Pashanim, Taio Cruz, Jaden, Juju, Amistat, Sosa La M, Livingston, Apsilon, Vicky, Ezhel, Marten und Karl auf dem Spielplan.
Tokio Hotel
Tokio Hotel © Getty Images

Veranstaltungsinfo

Das Frequency findet vom 19. August 2027, bis Samstag, 21. August 2027 statt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Iron-Maiden-Legende: "Ich war ein Arschloch"

Ski Aggu will Handyverbot bei seinen Konzerten

U2: Fans zittern um Wien-Konzert

Frequency 2027: Pitbull bestätigt & alle Infos

Austropop-Wunder Marten: "Ich träume von Platz 1"

Lindemann: Fan-Proteste wegen Wien-Show!

Schlager-Knall: Melissa Naschenweng bei Helene-Fischer-Show dabei

Thomas Anders gibt russischen Fans einen Korb

ESC-Absage: Auch dieses Land tritt nicht an

Kult-Band Fleetwood Mac bekommt eigene Doku