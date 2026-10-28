Festival
Frequency 2027: Pitbull bestätigt & alle Infos
Vom Donnerstag, 19. August 2027, bis Samstag, 21. August 2027, findet in St. Pölten das nächste Frequency Festival statt.
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Aufteilung steht
Mit US-Künstler Pitbull wurde am Mittwoch der dritte Headliner für das Großevent offiziell bestätigt. Zeitgleich mit der Verpflichtung des Musikers veröffentlichte die Festivalleitung die konkrete Tagesaufteilung für die verschiedenen Bühnen.
Das Star-Foto des Tages
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Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl.
Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look
© Getty Images
Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert!
Vorverkauf für Einzeltickets gestartet
Zusammen mit der Bekanntgabe fiel der Startschuss für eine neue Vorverkaufsphase: Ab sofort können sich Musikfans neben den regulären Festivalpässen auch Tageskarten sichern. Für Interessierte an Pässen für alle Tage gilt eine Frist, da diese noch bis Freitag in der aktuellen Preisstufe erhältlich sind.
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Das Programm
Die Künstlerinnen und Künstler verteilen sich über die drei Festivaltage auf ein abwechslungsreiches Line-up:
- Donnerstag: Neben Headliner Pitbull sind Bibiza, SSIO, Mark Forster, Vengaboys, Sub Focus, Blumengarten, Greeen, Mathea und Mariybu angekündigt.
- Freitag: Das Aufgebot umfasst Cro, Dominic Fike, Finch, Giant Rooks, Lafee, Ivo Martin, Eli Preiss, Ok.Danke.Tschüss sowie Benno, während auf der Electronic Green Stage Brutalismus3000 und DJ Gigola auflegen.
- Samstag: Für den finalen Tag stehen AnnenMayKantereit, Tokio Hotel, Pashanim, Taio Cruz, Jaden, Juju, Amistat, Sosa La M, Livingston, Apsilon, Vicky, Ezhel, Marten und Karl auf dem Spielplan.
Veranstaltungsinfo
Das Frequency findet vom 19. August 2027, bis Samstag, 21. August 2027 statt.
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