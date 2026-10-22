Austropop-Wunder Marten: "Ich träume von Platz 1"

Mit "Bis ans End oller Tage" singt sich der coole Austropop-Durchstarter Marten in Herzen. Über 1 Million Streams! Jetzt legt er mit dem Album "Immer Leben" nach und will damit die Charts aufmischen.

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"Ich träume von Platz 1 der Charts. Ich habe mir Daumen mal Pi ausgerechnet, wie viel man verkaufen müsste, um Platz 1 zu werden. Und das habe ich mir jetzt einfach mal als Ziel gesetzt.!" Der coole Austropop-Durchstarter Marten will jetzt mit seinem neuen Album "Immer Leben" das Chart-Wunder schaffen und die Austria Top 40 aufmischen.

Ein durchaus mögliches Unterfangen, schließlich hat er sich mit "Bis ans End oller Tage" heuer ja längst in alle Herzen gesungen: Über eine Million Streams und das ganz ohne Radio Airplay. „Der Song spricht nicht nur beim Hören an, sondern hat bereits den Weg in die Leben der Menschen gefunden. Wenn ich meinen Nachrichten auf Instagram glauben darf, dann wurde der Song wohl auf 500 Hochzeiten in diesem Sommer gesungen."

Marten © Facebook

Zwölf autobiografische Songs

Jetzt ist die emotionale Hymne Kernstück einer der spannendsten CDs des Austropop, mit der Marten von Mitsing-Hits („A Leben lang“) bis zum Besinnungspop-Hit "Keine Tränen" mit den eindringlichen Zeilen "Scheiß auf Hugh Grant mit sein’ Happy End" alle Register der großen Gefühle zieht. "Das sind 12 Songs, die allesamt in einer Form autobiografisch sind. Manchmal auch erlebt durch andere."

Schon 2022 mischte Martin Furtlehner, so unser neues Pop-Wunder bürgerlich , "Starmania" auf: 4. Platz. „Das war ein wichtiger Startschuss, denn das habe ich ein bisschen als Sprungbrett nutzen können. Aber ich habe schon damals bei Starmania gemerkt, dass ich nicht gemacht bin für solche Casting-Formate. Ich habe das mehr durchgestanden, als große Freude damit gehabt und würde mich freiwillig nicht wieder in so eine Situation begeben!"

Viel lieber steht er auf der Bühne. Dieses Wochenende z.B. im Vorprogramm von Alexander Eder in Klagenfurt (Freitag) und Linz (Samstag) und ab 5. November auf der großen "Immer Leben Tour". Das Gros der Konzerte, auch der Wien- Stopp am 17. 11. im Flex, ist bereits ausverkauft, deshalb gibt es im Frühjahr 2027 eine ausgiebige Zugabe. "Meine Konzerte sind eine musikalische Gruppentherapie! Da gibt es Schreien, Lachen, Ekstase und auch Tränen. Für ein paar Euro Eintrittsgeld kann man ja nicht viel mehr verlangen!"