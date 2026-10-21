Sorge um "The Offspring"-Gitarrist Noodles

Gitarrist Kevin "Noodles" Wasserman (63) legt wegen gesundheitlicher Probleme eine Pause bei "The Offspring" ein.

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USA. Gitarrist Kevin "Noodles" Wasserman legt wegen eines plötzlichen, ernsten Gesundheitsproblems eine Bühnenpause ein. Wie der 63-jährige Musiker der US-Erfolgsband The Offspring am Mittwoch mitteilte, unterstützen ihn seine Bandkollegen voll und ganz bei diesem Schritt.

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Wasserman, der zuletzt am Sonntag in San Diego auftrat, bedankte sich für den großen Rückhalt der Fans und aus der Szene – unter anderem von Simple Plan-Sänger Pierre Bouvier.

Seit Jahrzehnten auf Bühne

Bereits 2024 sprach der Gitarrist darüber, dass seine Leidenschaft für Auftritte auch nach über 40 Jahren unverändert hoch sei. Die Arbeit im Studio und das anschließende Spielen vor Fans bedeute ihm extrem viel, schreibt das "People Magazin".

Das Star-Foto des Tages 1 / 3 21.10.2016: HALLOWEEN-Alarm! Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick schnitzen Kürbisse mit Gesichtern in der Küche. © Instagram 20.10.2026: Beim Besuch des Sultans aus dem Oman war die Stimmung zwischen William und Kate sehr freudig. © Anadolu via Getty Images 20.10.2026: Kate und Königin Camilla beim Besuch des Sultans aus dem Oman. © Samir Hussein/WireImage

Die 1984 in Garden Grove (Kalifornien) gegründete Band besteht in iher aktuellen Formation neben Noodles (seit 1985) aus Sänger Dexter Holland (60), Bassist Todd Morse (58, ab 2019), Jonah Nimoy (34, ab 2023) und Schlagzeuger Brandon Pertzborn (32, ab 2023). Ihr jüngstes Album "Supercharged" erschien im Oktober 2024.

Trotz des Ausfalls finden die anstehenden Konzerte wie geplant statt: Die um Sänger Dexter Holland gegründete Band spielt bereits am Samstag in Los Angeles. Weitere Shows folgen im November in Las Vegas und Mexiko-Stadt sowie im Januar beim "iHeartRadio ALTer Ego"-Festival in Los Angeles.