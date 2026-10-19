Nico Santos in der Stadthalle: Alle Infos zu Album & Tickets

Mit seinem neuen Doppelalbum "POV" gewährt Popsänger Nico Santos ungewohnt private Einblicke und bringt seine persönlichen Songs sowie bekannte Hits bald live auf die Bühne nach Wien.

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Am Montag, 9. November 2026, gastiert Nico Santos nach seinem Auftritt am Donauinselfest mit einer neuen Show in der Wiener Stadthalle. Zuvor erscheint am Freitag, 30. Oktober 2026, seine vierte Studioproduktion mit dem Titel "POV". Die Veröffentlichung ist als Doppelalbum angelegt: Während ein Teil Lieder mit Energie und Hoffnung bündelt, richtet der 33-Jährige im anderen Teil den Fokus nach innen. Es handle sich um die bisher persönlichsten Werke seiner Karriere: "Der Nico vor drei Jahren hätte wahrscheinlich gesagt: Krass, dass du darüber so offen schreibst."

Bedeutung hinter dem Albumtitel

Die Buchstaben des Titels folgen einem klaren Konzept: Das "P" steht für "Personal" und bildet die reduzierte Seite ab, während das "O" den "Optimist" darstellt, der seiner grundlegenden Lebenseinstellung entspricht. Das Geheimnis um das "V" bleibt vorerst noch offen, wobei der Musiker ankündigt, dass man noch mehr Musik erwarten könne. Die meisten Titel entstanden über einen Zeitraum von drei Jahren, manche Ideen reichen noch weiter zurück. Da seine Eltern als Jazz- und Grungemusiker ihm früher oft Doppel-LPs vorspielten, erfüllte er sich mit diesem Format einen langgehegten Wunsch.

Nico Santos © Getty Images

Experimentelle Songs im Überblick

Auf dem neuen Werk zeigt sich der Musiker besonders experimentierfreudig. Drei Facetten heben sich dabei im Entstehungsprozess ab:

Ein Song wurde vollständig eigenständig produziert und ausschließlich mit Liveinstrumenten eingespielt.

Ein vierminütiger Rapsong lässt das gesamte bisherige Leben chronologisch Revue passieren.

Für ausgewählte Passagen wurden Streicheraufnahmen in Ungarn realisiert.

Vaterschaft verändert den Musiker

Im Sommer 2024 wurde der Sänger erstmals Vater, woraufhin er ein eigenes Lied für sein Kind verfasste. Die Vaterschaft habe ihn in vielen Bereichen spürbar ruhiger gestimmt und die persönlichen Prioritäten verschoben, sodass die berufliche Tätigkeit mittlerweile mit mehr Gelassenheit betrachtet werde.

Ganz besondere Show geplant

Für den Auftritt in der Wiener Stadthalle laufen die Vorbereitungen bereits seit Jahresbeginn. Neben bekannten Stücken und Material des im Vorjahr veröffentlichten deutschsprachigen Werks unter dem Namen Santos fließen auch spanische Einflüsse aus seiner 20-jährigen Zeit in Spanien ein. Für die Darbietung verspricht der Künstler "eine schöne Mitte von beidem" aus visueller Show und musikalischer Präsentation.